Наращивание военных сил России в Черном море провоцирует НАТО на укрепление своего присутствия в регионе, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии, мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе … Поэтому мы работаем над укреплением нашего присутствия в регионе Черного моря», – цитируют Столтенберга РИА «Новости».

Генсек отметил, что Североатлантический альянс поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и призывает Россию положить конец признанию регионов Абхазии и Южной Осетии, а также вывести оттуда все свои войска.

Ранее Столтенберг на видеоконференции министров обороны стран-участниц альянса предложил расширить финансирование военной деятельности альянса у границ РФ. По словам генсека, «дестабилизирующее» поведение России является одной из главных угроз для НАТО.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил использовать для операций блока воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации и выразил надежду на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.