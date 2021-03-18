БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Плавающие БТР ZAHA нацразработки начнут поступать в войска Турции в 2021-м
Планировалось, что ВМС Турции получат партию новых амфибийных бронетранспортеров для оснащения вертолетоносца в 2022 году, однако темпы развития ВПК позволяют справиться с этой задачей на год раньше
Плавающие БТР ZAHA нацразработки начнут поступать в войска Турции в 2021-м
Плавающие БТР ZAHA нацразработки начнут поступать в войска Турции в 2021-м / Others
18 марта 2021 г.

Генеральный директор компании FNSS Savunma Sistemleri Наиль Курт заявил, что реализация проекта турецкой десантной машины-амфибии ZAHA была не простой для Турции, но все-таки было решено разработать БТР «с нуля», а не экспортировать аналоги из-за рубежа.

Наиль Курт также добавил, что ZAHA поступят на вооружение уже в этом году – контрактом предусмотрена передача ВМС 27 бронетранспортеров для эксплуатации на новом десантном вертолетоносце TCG Anadolu. Это на год раньше, чем планировалось: в 2020 году Наиль Курт отмечал, что первая партия поступит в распоряжение ВМС в 2022-м.

«Наконец-то появилась машина, которая полностью соответствует требованиям ВМС Турции. По характеристикам она сопоставима с машинами-аналогами из США», – заметил Курт.

ZAHA обладает повышенной мобильностью с максимальной скоростью 7 узлов на море и 70 км/ч на суше. Вооружение - дистанционно управляемый модуль 12,7-мм пулемет и 40-мм автоматический гранатомёт. Боевая масса – 30 тонн, в варианте БТР машина вмещает 3 человека экипажа и 21 десантника. Машина способна возвращаться в исходное положение при опрокидывании в воде.

Компания FNSS официально представила ZAHA 1 мая 2019 года на стамбульской оборонно-промышленной выставке IDEF-2019. Реализация программы БТР началась в марте 2017 года, когда FNSS и Управление оборонной промышленности Турции (SSB) подписали контракт на проектирование, разработку и производство 27 машин.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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