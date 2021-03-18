Наиболее популярными с точки зрения туристической привлекательности в России признаны национальные республики, следует из исследования консалтинговой компании «Стрелка».

«В период пандемии значительно выросла популярность внутреннего туризма. За прошедший год многие открыли для себя достопримечательности России, а государство еще активнее взялось за развитие отрасли <…> Индекс туристической привлекательности поможет сделать еще один шаг к созданию и продвижению уникальных туристических продуктов регионов России», – объяснили в КБ цель исследования.

В ходе своей работы специалисты «Стрелки» собрали более 6 миллионов отзывов в социальных сетях и блогах, на форумах и специализированных агрегаторах впечатлений от путешествий.

Российские регионы были разделены на четыре категории: «особые» (количество отзывов выше среднего, преобладают положительные оценки), «известные» (количество отзывов выше среднего, преобладают отрицательные оценки), «скромные» (количество отзывов ниже среднего, преобладают положительные оценки) и «малоизвестные» (количество отзывов ниже среднего, преобладают отрицательные оценки).

«Особых» субъектов всего четыре – это Чечня, Якутия, Удмуртия и Хакасия. В другой положительной категории – «скромных» – также доминируют национальные республики: туда вошли Тыва, Ингушетия, Мордовия, Калмыкия, Дагестан, Адыгея и лишь один субъект другого типа – Хабаровский край.

Авторы исследования отмечают, что секрет успеха для национальных республик так же, как и для регионов с сильным позитивным брендом, кроется в необычном культурном контексте, который создают традиции, обычаи, искусство коренных народов.

На сайте проекта доступна подробная информация о каждом субъекте: интенсивность турпотока, количество отзывов, доля позитивных и негативных комментариев, а также самые обсуждаемые достопримечательности и памятники нематериального наследия. Например, в Дагестане это сторожевые башни и работы художника Хизри Асадулаева, а в Удмуртии – рок-фестиваль «YLETAЙ!», концерн «Калашников» и удмуртская народная музыка.