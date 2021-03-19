Президент США Джо Байден намерен в апреле представить гиперзвуковую ракету AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), скорость которой в 20 раз превышает скорость звука, пишет британская пресса.

Если ракету запустить, к примеру, со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США, отмечает Daily Express, она способна за менее чем 20 минут ударить по Москве, а за полчаса – долететь до Пекина.

По сведениям британской газеты, летные испытания AGM-183A ARRW в Соединенных Штатах должны пройти в ближайшее время. Как полагают авторы публикации, разработка вышеназванной ракеты может означать, что США догоняют Россию в гиперзвуковых технологиях. Кроме того, утверждается, что презентация состоится в качестве предупреждения для Москвы.

В ноябре 2020 года издание The Drive сообщило, что AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров, то есть расстояние 1000 миль (более 1600 километров) ракета преодолеет за 10-12 минут.

В марте того же года американская компания Lockheed Martin показала изображение перспективной «супербыстрой» (или гиперзвуковой) ракетной системы AGM-183A ARRW.

В июне 2019 года B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.

Ранее стало известно, что в США начали разработку новой ракеты, которая способна уничтожить позиции ЗРК С-400. Однако в рамках тестирования прототипов оказалось, что самолет-носитель будет находиться в зоне поражения российских С-400 прежде, чем сможет произвести пуск. В связи с этим Вашингтон решил оснастить свои тактические ракетные комплексы «HIMARS» противорадиолокационной ракетой большой дальности.

О разработке Precision Strike Missile стало известно около года назад. Они способны наносить удар на дистанциях до 500 километров, при этом сама ракета должна будет лететь на небольшой высоте, а комплекс сможет производить одновременный пуск сразу нескольких ракет, что усложнит перехват. Тем не менее, в ближайшее время Пентагон планирует подписать контракт на поставку 30 ракет Precision Strike Missile для проведения испытаний.

При этом, по мнению некоторых экспертов, позиционные районы С-400 постоянно прикрываются средствами ПВО малой и средней дальности, которые с практически 100% вероятностью перехватят ракету на дистанции до 40-100 километров.