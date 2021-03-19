Свыше 300 сотрудников и студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина подписали петицию с требованием убрать из музея Российской академии художеств (РАХ) картины Евгении Васильевой. В документе отмечается, что «подобному акту вандализма не место в ее стенах».

«Эти обращения направлены в Министерство культуры, там целая пачка» – сказал РИА «Новости» ректор вуза Семен Михайловский.

Михайловский сравнил проведение выставки с апокрифом о коне Инцитате, которого римский император Калигула, согласно легенде, ввел в состав сената. При этом, считает он, «бесплатный хайп» вокруг экспозиции работ Васильевой в Петербурге «скоро утихнет».

Работы Васильевой, которые выставляются в Научно-исследовательском музее РАХ в Петербурге, в промоматериалах к экспозиции названы «своеобразным экспериментом», призванным определить, насколько готово к его восприятию общество, «привыкшее к более традиционной культуре». Васильева носит звание почетного члена РАХ, при этом ранее фигурировала в скандальном деле о коррупции во время работы руководителем департамента имущественных отношений Минобороны.

Речь идет об уголовном деле «Оборонсервиса», которое было возбуждено в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в Минобороны России. Оно стоило должности тогдашнему главе ведомства Анатолию Сердюкову, с которым у Васильевой была любовная связь.

Общий ущерб, предположительно, превысил 3 миллиарда рублей. При обыске у художницы помимо наличных денег нашли, как сообщала пресса, 51 тысячу драгоценных камней и 19 килограммов золота, а также антиквариат и десятки картин, в том числе работы Васнецова, Шишкина, Айвазовского.

Суд признал Васильеву виновной в мошенничестве и приговорил к 5 годам лишения свободы. Через 34 дня в колонии ее освободили по амнистии. При этом, находясь под арестом, Васильева выпускала сборники стихов, организовывала выставки своих картин и снимала музыкальные клипы.

В июле 2018 года телеведущий Андрей Малахов и ряд российских СМИ со ссылкой на гостей церемонии сообщили о том, что Анатолий Сердюков официально развелся со второй супругой (дочерью экс-премьера правительства РФ Виктора Зубкова) и зарегистрировал брак с Евгенией Васильевой. Любовная история бывшего министра и его подчиненной на фоне крупного коррупционного скандала была одной из самых обсуждаемых в СМИ и соцсетях в начале 2010-х.