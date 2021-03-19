Извергающийся вулкан на Камчатке привлекает все больше экстремалов

Туристы-экстремалы, которые отправились в экспедицию к самому высокому активному вулкану Евразии (4,8 тыс м), сфотографировались на фоне бурлящего кратера и приготовили барбекю прямо на затвердевшей лаве. В МЧС уже призвали людей не приближаться к вулкану Ключевская сопка минимум до 17 апреля. #Камчатка #Ключевскаясопка #извержениевулкана