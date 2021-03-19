ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Извергающийся вулкан на Камчатке привлекает все больше экстремалов
Туристы-экстремалы, которые отправились в экспедицию к самому высокому активному вулкану Евразии (4,8 тыс м), сфотографировались на фоне бурлящего кратера и приготовили барбекю прямо на затвердевшей лаве. В МЧС уже призвали людей не приближаться к вулкану Ключевская сопка минимум до 17 апреля. #Камчатка #Ключевскаясопка #извержениевулкана
Извергающийся вулкан на Камчатке привлекает все больше экстремалов / Others
19 марта 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us