Быстрые темпы освоения земель и расширение рисовых полей в Китае представляют серьезную угрозу для бассейна Балхаша – крупнейшего озера в Казахстане, являющегося одним из основных источников питьевой воды в засушливом регионе, пишет EurasiaNet со ссылкой на исследование ученых Оксфордского университета, опубликованное в рецензируемом научном журнале Water.

Воду из 14 по величине озера мира потребляют обе страны, однако в последние десятилетия масштабы расширения сельскохозяйственной деятельности в Китае намного опережали наблюдавшийся в Казахстане рост. Так, согласно оценочному подсчету, проведенному в 2020 году американо-казахской-китайской группой исследователей с использованием спутниковых данных, с 1995 по 2015 годы площадь орошаемых пахотных земель на китайской стороне увеличилась почти на 30%, а в Казахстане значительного увеличения не было.

По данным ученых, угрозу Балхашу можно снизить за счет «экологически устойчивого развития сельского хозяйства вверх по течению, если стороны будут сотрудничать и координировать водопользование». Однако Китай, говорят исследователи, отказывается идти на диалог. Кроме того, в публикации упоминаются «планы Китая по увеличению производства риса» в долине реки Или за счет «продолжения превращения пастбищ и зарослей кустарника в орошаемые сельскохозяйственные угодья».

«Результаты проведенного учеными исследования внушают мало оптимизма. Почти при всех вариантах развития ситуации уровень воды в Или будет ниже необходимого для пополнения Балхаша. Даже при нынешнем уровне потребления уровень воды в реке половину времени находится ниже нормы, необходимой для восполнения, чем, возможно, и объясняется «постепенная деградация» растительности в дельте Или в последние два десятилетия. В рамках половины вариантов развития в течение 40 лет в Балхаш будет поступать слишком мало воды, чтобы озеро можно было спасти», – пишут авторы статьи.

Степень пагубности последствий будет зависеть от деятельности китайского сельскохозяйственного сектора и масштабов изменения климата, которое почти наверняка приведет к исчезновению последних ледников, питающих 1500-километровую реку Или. «Последняя обеспечивает 80% притока воды в Балхаш», – считают ученые.

Издание напоминает, что ранее озеро уже находилось на грани гибели: в 1970-х годах советские инженеры построили Капчагайское водохранилище выше по течению от озера, чтобы обеспечить электричеством тогдашнюю столицу Казахстана Алматы. Пока водохранилище наполнялось, уровень Балхаша падал на протяжении 17 лет, но к 2005 году он восстановился.