Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина и назвал ответ российского лидера «очень умным и элегантным».

«Слова Байдена в адрес Путина не к лицу государственному деятелю», – цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Глава государства в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле отметил, что «подобные слова не подобает использовать в адрес руководителей государств, в частности таких, как Путин».

«Он сделал то, что нужно было сделать. На мой взгляд, Путин дал очень умный и очень элегантный ответ», – сказал президент Турции.

Комментируя отказ лидеров ЕС от санкций в адрес Турции, Эрдоган сообщил, что в ближайшее время обсудит с представителями Евросоюза широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних связей, в том числе обновление соглашения по Таможенному союзу и упрощение визового режима. Эрдоган также прокомментировал ракетный обстрел приграничного с Сирией турецкого района Килис, который произошел накануне. «Безусловно, подобное недопустимо. Дан достойный ответ на этот обстрел. Меры противодействия продолжаются», – подчеркнул он.

17 марта президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC News «Считаете ли Вы Путина «убийцей»?». Байден сказал: «Ммм, да».

Владимир Путин в ответ на следующий день пожелал ему здоровья. «Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», – сказал Путин и уточнил, что говорит это «без иронии и без шуток».

Он также вспомнил присказку из детства «кто как обзывается, тот так и называется»: «Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся в зеркало, мы всегда видим себя. Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами являемся, чем мы сами дышим». Путин предложил американскому коллеге обсудить этот вопрос в режиме онлайн до или после своего отъезда в тайгу на отдых, на что Белый дом ответил, что Байден «занят».