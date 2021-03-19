Ford Otosan – совместное предприятие турецкого Koç Holding и американского Ford – планирует инвестировать около 2 миллиардов евро в турецкую автопромышленность. Новый проект обеспечит работой свыше 15 тыс граждан страны, а с учетом смежных работ - до 18 тыс, сообщает Hurriyet. В мероприятии, посвященном стратегическим планам компании, на котором обсуждалось развитие проекта, принял участие президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Новые заводы в провинции Коджаэли, как заявляют в Koç Holding, будут производить около 130 тысяч аккумуляторов для электромобилей в год. Кроме того, Ford Otosan впервые начнет массовый выпуск первого электрического автомобиля Ford E-Transit.

По словам Эрдогана, в 2020 году Турция экспортировала более 900 тысяч транспортных средств в 180 стран на пяти континентах.

Вместе с тем, на этой неделе министр промышленности и технологий Мустафа Варанк объявил, что китайский производитель смартфонов OPPO начал тестовую работу на заводе в Тузле, Стамбул.

Кроме того, в феврале

стало известно

о том, что другая китайская корпорация – Xiaomi – в первом квартале 2021 года начнет производство продукции на территории Турции. Компания откроет фабрику в стамбульском районе Авджылар, где будут обеспечены рабочие места для двух тысяч человек.

Производственная мощность завода, который будет построен в партнерстве с Salcomp, составит около 5 миллионов высокотехнологичных телефонов в год. Объем инвестиций китайской компании составит около $30 миллионов.

В то же время на фоне развития отечественной оборонной промышленности экспорт военной техники из Турции за последние пять лет вырос на 30% по сравнению с 2011-2015 гг., а поставки из-за рубежа сократились на 59%.

Если в период с 2015 по 2019 год Турция занимала 14-е место по объемам продаж продукции оборонной промышленности, то в 2016-2020 гг. страна поднялась на 13-е место. В то же время по объемам импорта военной техники Турция опустилась с 15-го места на 20-е.