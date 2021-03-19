Доля россиян, желающих, чтобы их дети поступили в вузы, сократилась в два раза, следует из опроса Superjob (результаты есть у РБК). Исследование, в котором приняли участие две тысячи родителей выпускников, проводилось с 22 января по 15 марта 2021-го в 357 населенных пунктах.

«По словам родителей, на планы выпускников в этом году повлияли обстоятельства, связанные с COVID-19: снижение качества школьного образования из-за дистанта, утрата родителями возможности оплачивать услуги репетиторов и в дальнейшем учебу в вузе, отсутствие очных подготовительных курсов из-за коронавирусных ограничений. В том, что пандемия так или иначе изменила планы ребенка после окончания школы, признались 16% родителей», – рассказали авторы исследования.

21% опрошенных сообщили, что дети после школы планируют продолжить обучение в колледже. В 2010 году в ходе аналогичного опроса такой ответ дали всего 8% россиян.

43% опрошенных родителей рассказали о планах своих детей поступать в вуз. Десять лет назад этот показатель составлял 80%, а в ковидном 2020 году – 48%. 2% респондентов сообщили, что их ребенок после школы пойдет работать – показатель не изменился за 10 лет. Дети 26% опрошенных еще не определились.

Самая популярная профессия среди поступающих в вуз – программист (26%). Дети 16% опрошенных граждан планируют стать врачами, 11% – инженерами, 7% – экономистами, по 5% – учителями, военными или менеджерами. По 4% родителей назвали профессии юристов и дизайнеров, по 2% – филологов и журналистов.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты исследования «Индекс счастья»: социологи пытались понять, насколько счастливыми себя чувствуют россияне. За год показатель снизился с 67 до 64 пунктов.

«Большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми – 80%, при этом более трети выражают полную уверенность в этом (36%). В большей степени оптимистично настроены россияне с хорошим достатком (93%), а также соотечественники с высшим полным или неполным образованием (85%)», – указали эксперты ВЦИОМ.