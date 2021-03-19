Израильская компания Cellebrite, занимающаяся разработкой программного обеспечения для взлома мобильных устройств, объявила о прекращении продаж своих технологий в Россию и Беларусь, сообщает издание Haaretz.

«Cellebrite помогает правоохранительным органам и организациям делать нашу жизнь более безопасной, предоставляя решения для законного получения цифровых доказательств в рамках уголовных расследований и гражданских процессов», – заявил генеральный директор компании Йосси Кармил.

«В рамках наших стандартных бизнес-операций мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику, чтобы гарантировать, что мы работаем по общепринятым международным правилам и нормам», – продолжил он.

Haaretz отмечает, что прекращения сотрудничества компании с властями России и Беларуси добивался юрист и правозащитник Эйтай Мак, который давно занимается поисками неправомерного применения израильских технологий за рубежом.

СМИ еще в августе 2019 года писали, что эти технологии использовались российскими силовиками для взлома телефонов протестующих и оппозиционеров, в то числе юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.

Эту информацию подтвердила группа правозащитников во главе с Маком, которые опубликовали свидетельства того, что разработки Cellebrite использовались для преследования оппозиционеров, ЛГБТ-активистов и представителей этнических меньшинств в России.

О применении технологии UFED, разработанной компанией Cellebrite, сообщалось в материале «Медиазоны», посвященном так называемому «квартирному делу» в отношении сотрудницы ФБК Любови Соболь.

По информации израильских правозащитников, продукты Cellebrite были также приобретены администрацией президента Беларуси Александра Лукашенко, которая использует их как минимум с 2016 года.