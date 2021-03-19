Женщины бегут от войны из Афганистана в Турцию пешком через горы

Спасаясь от гражданской войны, терроризма и голода, женщины из Афганистана идут в Турцию пешком. После нескольких месяцев пути по горам через Иран некоторые остаются в восточной турецкой провинции Агри. Там они наконец-то живут в мире, где за окном не взрываются бомбы, а дети могут безопасно учиться. #Афганистан #война #переселенцы