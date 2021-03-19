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Женщины бегут от войны из Афганистана в Турцию пешком через горы
Спасаясь от гражданской войны, терроризма и голода, женщины из Афганистана идут в Турцию пешком. После нескольких месяцев пути по горам через Иран некоторые остаются в восточной турецкой провинции Агри. Там они наконец-то живут в мире, где за окном не взрываются бомбы, а дети могут безопасно учиться. #Афганистан #война #переселенцы
Женщины бегут от войны из Афганистана в Турцию пешком через горы / Others
19 марта 2021 г.
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