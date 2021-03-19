Казахский актер, певец и шоумен Нурлан Алимжанов назначен руководителем управления культуры акимата (районной государственной администрации) Нур-Султана, передает zakon.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе столичного органа власти.

36-летний Алимжанов прославился благодаря роли Куаныша в сериале «Братья» и первого президента страны Нурсултана Назарбаева в киноэпопее «Путь лидера».

Сам Назарбаев высоко оценил работу актера в этом фильме, отметив его внешнее сходство с собой. За эту роль Алимжанов в 2013 году получил звание заслуженного деятеля Казахстана.

В 2019 году Алимжанов стал депутатом парламента Казахстана. Общественный резонанс вызвало то, что он не пришел на первое заседание палаты. Позже он объяснил это тем, что на тот момент еще не получил мандат.

Ранее Елбасы заявил о том, что он против переименования объектов в Казахстане в его честь. Это стало его реакцией на решение властей города Семей назвать проспект и стадион его именем. Как сообщил пресс-секретарь Назарбаева, бывший президент всегда выступает против «подобных знаков уважения в свой адрес». Он написал, что стадион должен сохранить имя Абая, казахского мыслителя и поэта.

В честь Нурсултана Назарбаева в стране названы столица, главный аэропорт, университет, а также многочисленные школы, проспекты, парки и спортивные сооружения.