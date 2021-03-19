Турция готовится принять 34 миллионов иностранных туристов в 2021 году, заявил заместитель министра культуры и туризма Надир Альпаслан в интервью Anadolu. Это вдвое больше, чем в кризисном 2020-м.

«Турция в 2021 году примет вдвое больше туристов, чем в 2020, когда влияние пандемии было ощутимее. Мы ждем 34 миллиона зарубежных гостей», – сказал Альпаслан.

Замминистра также отметил, что программа сертификации «Безопасный туризм», введенная в прошлом году, обеспечила Турции преимущество в туристическом секторе, позволив ей обогнать южноевропейские страны.

В прошлом году Турцию посетило 12,7 миллиона туристов (из них более 2,1 миллиона – россияне), что на 71,7% меньше, чем в 2019 году, который Альпаслан назвал «феноменальным» с точки зрения туризма.

Доходы от туризма в прошлом году упали на 65% и составили всего $12 миллиардов, вместо ожидаемых $40 миллиардов. Согласно прогнозу, в 2021 году доходы могут составить $23 миллиарда.

СМИ пишут, что наибольший интерес к Турции сейчас проявляют российские туристы, которые покупают путевки по акциям раннего бронирования. На турецкие пляжи этим летом хотят приехать также европейцы, в особенности, британцы.

Ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сообщил о том, что начало туристического сезона в Турции запланировано на апрель.

«Наша цель – начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов, – подчеркнул глава Минкультуры. – Он [сезон] начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону. В начале мая будут праздники в России, «во всех русскоязычных странах настанет сезон отпусков», – добавил он.