С 2013 года египетские войска разрушили более 12,3 тысяч зданий на Синайском полуострове в ходе кампании принудительного выселения. Эти действия, по мнению экспертов правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), могут быть приравнены к «военным преступлениям», пишет Al Jazeera.

«С конца 2013 года по июль 2020 года армия Египта разрушила по меньшей мере 12350 зданий, в основном жилые дома в районе Эль-Ариш, – сообщили в HRW, – Армия также сделала непригодными около 6000 гектаров сельскохозяйственных угодий с середины 2016 года».

Анализ спутниковых снимков, собранных в период с декабря 2017 года по июль 2020 года, показал, что египетские силовики очистили буферную зону вокруг аэропорта в Эль-Арише, столице провинции Северный Синай.

В организации признали, что снос домов и принудительное выселение «являются нарушением международного гуманитарного права или законов войны и, вероятно, равносильны военным преступлениям».

«Снос и выселение отражают оскорбительное отношение к благополучию жителей Синая, являющемуся ключом к безопасности и стабильности в регионе», – сказал заместитель директора HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке Джо Сторк.

В докладе организации также говорится о том, что выселенным жителям задерживают или вовсе не выплачивают компенсации. Предыдущий отчет, опубликованный Human Rights Watch в 2019 году с подробным описанием «серьезных злоупотреблений» со стороны армии Египта в отношении гражданского населения на Северном Синае, вызвал гневную реакцию Каира.

Напомним, что в феврале 2018 года правительство Египта начало общенациональную операцию против боевиков террористической организации ИГ на Северном Синае.

Ситуация в провинции Северный Синай обострилась в 2013 году, когда армия свергла первого демократически избранного президента Египта Мохаммеда Мурси.

По официальным данным, с февраля 2018 года на Северном Синае были убиты десятки силовиков и около 970 предполагаемых боевиков.