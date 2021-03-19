Гендиректор компании Roketsan Мурат Икинджи объявил, что представленный в прошлом году ПЗРК Sungur будет адаптирован под требования ВМС Турции.

«ПЗРК Sungur будет обеспечивать защиту войск от вертолетов, БПЛА и барражирующих боеприпасов противника. Sungur, который наша компания интегрировала в модуль бронемашины, способен оперативно за считанные секунды обеспечить противовоздушную защиту на удаленных территориях. Параллельно мы также планируем интегрировать Sungur в модули военных кораблеи», – сказал Мурат Икинджи.

ЗРК Sungur разрабатывала компания Roketsan при участии других турецких производителей. Ракета может запускаться с мобильной платформы с возможностью 360-градусного вращения. Комплекс имеет возможности для обнаружения, идентификации и отслеживания целей днем и ночью. Его основой является ракета от переносного зенитного ракетного комплекса турецкого производства PorSav (Portatif Savunma). В ее разработке принимали участие Roketsan и Aselsan.

Комплекс Sungur был впервые представлен в июле 2020 году на платформе бронеавтомобиля Vuran после успешных испытаний.

Максимальная дальность ракеты ПЗРК – 8 км, высота – 4 км. Головка ракеты использует тепловизионную (инфракрасную) систему самонаведения типа Imagine Infra-Red (IIR). Сам комплекс классифицируется как ПЗРК четвертого поколения.