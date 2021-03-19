Основанная в Стамбуле компания-производитель техники Casper представила первый смартфон линейки VIA, полностью собранный на территории Турецкой Республики, сообщает агентство Anadolu.

Новая модель VIA F20 пополнила число сенсорных телефонов, производимых в стране.

Новинка отличается мощным аккумулятором (до 2 дней без зарядки), большим объемом внутренней памяти, универсальными функциями фотосъемки и стильным дизайном.

VIA F20 обладает также высокой производительностью благодаря передовой технологии искусственного интеллекта MediaTek Helio P35, изучающей привычки пользователя. Она обеспечивает быстрый запуск приложений и облегчает переход между ними.

Как отметили в пресс-службе бренда, Casper стремится обеспечить разнообразие и реализует гибкую политику в ходе производства компьютеров, планшетов и телефонов. Основанная в 1991 году в Стамбуле корпорация предлагает своим пользователям новейшие технологии, работая исключительно на родине.

В Турции также производят смартфоны такие бренды, как Vestel, General Mobile, Kaan и Reeder.

Ранее крупная китайская компания Oppo объявила о запуске линейки телефонов в Стамбуле. Другой бренд из Китая – Xiaomi – начнет процесс производства в апреле этого года. Помимо китайских компаний-гигантов планами локализовать производство смартфонов на турецкой территории поделилась южнокорейская корпорация Samsung.