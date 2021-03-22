Самой счастливой страной мира по версии составителей Доклада о мировом счастье 2021 под эгидой ООН стала Финляндия, уже в четвертый раз занимающая первую строчку рейтинга.

В первой десятке списка расположились преимущественно европейские страны, исключением стала Новая Зеландия.

ТОП-10 самых счастливых стран мира:

1. Финляндия 2. Дания 3. Швейцария 4. Исландия 5. Нидерланды 6. Норвегия 7. Швеция 8. Люксембург 9. Новая Зеландия 10. Австрия

В первую сотню вошли Молдова (65), Кыргызстан (67) и Беларусь (75), следом за которой идут Россия (76), Таджикистан, Армения, Азербайджан и Туркменистан. Грузия разместилась на 108-м, Украина – на 110-м месте.

Турция в рейтинге из 149 стран оказалась на 104-й строчке.

Самым несчастным в рейтинге назван Афганистан, за которым следует Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.

Авторы доклада отметили, что на удовлетворенность жизнью во всем мире повлияла пандемия коронавируса, при этом значение разных факторов счастья изменилось: например, влияние дохода стало менее важным по сравнению с наличием супруга или семьи. В трети стран значительно возрос уровень негативных эмоций, что скорее всего также связано с последствиями пандемии COVID-19.

В целом жители Земли стали несчастнее - индекс по планете упал с 48% до 40%.

В СМИ отмечают, что во многих странах итоги рейтинга вызвали недоумение, в том числе и в Финляндии, где местные жители традиционно считают себя не очень жизнерадостными.

«Когда я об этом первый раз услышал – и не только я, – мне стало очень смешно», – цитирует France Press сотрудника одной из финских телекомпаний Тони Илмони.

Эксперты объясняют успех Финляндии развитой системой социальной поддержки, низкой преступностью и высоким уровнем доверия к властям.

В прошлом все было иначе: в стране с длинными и темными зимами был высокий уровень алкоголизма и суицидов. За последние десять лет их число удалось снизить более чем наполовину, благодаря государственной программе укрепления здоровья жителей и социальной уверенности.