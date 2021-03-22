Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 марта утвердил 12 межправительственных соглашений, среди которых – договор с Азербайджаном по сотрудничеству в сфере энергетики и горнорудной промышленности и соглашение между Турцией и Казахстаном о сотрудничестве в оборонной сфере, сообщает Resmi Gazete.
Помимо этого был утвержден документ о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности между Турцией и Азербайджаном, а также межправительственное соглашение с Кыргызстаном об открытии, совместном управлении и передаче больницы кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке.
Другое вступившее в силу соглашение с Кыргызстаном касается образования и повышения квалификации медиков из Кыргызстана в вузах Турции.
В числе утвержденных документов также соглашение с Грузией в сфере международных комбинированных грузоперевозок, в частности договоренность о грузовых и пассажирских перевозках ж/д транспортом.
Утвержденное соглашение о сотрудничестве в военной сфере между Турцией и Казахстаном было подписано 13 сентября 2018 года. Согласно документу, оно включает в себя следующие пункты:
1) Военное образование и подготовка
2) Совместные тренировки
3) Взаимодействие в оборонной промышленности
4) Военные визиты
5) Военная разведка
6) Совместная логистика, поддержка и гранты
7) Военная и гражданская медицина
8) Связь, электроника, информационные системы и киберзащита
9) Миротворчество, операции по оказанию гуманитарной помощи
10) Военно-правовые системы
11) Картография, гидрография, топография и навигация
12) Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
13) Ядерная, радиационная, биологическая и химическая защита
14) Гидрометеорология
15) Смена военнослужащих и частей
16) Совместные военно-научные и технологические направления исследований
17) Социальные и совместные спортивные и культурные мероприятия
18) Защита от мин и самодельных взрывных устройств
19) Операции по восстановлению после стихийных бедствий
20) Военная история, архивы, издательское дело и музееведение
21) Обмен информацией и опытом о личных правах и социальных возможностях на военной службе
Cтороны также обязуются участвовать в совместных военных учениях, в том числе практической стрельбе, обмениваться информацией и учебными материалами, оказывать взаимную материально-техническую поддержку и обмениваться боеприпасами, материалами и услугами за плату или путем выделения грантов.
Ранее было утверждено аналогичное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве с Узбекистаном.