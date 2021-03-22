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Казахстан запустил международный общетюркский канал Turkistan
По поручению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева начал работу телеканал Turkistan, призванный способствовать формированию единого медиапространства тюркоязычных стран. Его программы будут транслироваться на трех языках
Казахстан запустил международный общетюркский канал Turkistan
Фото: МИА «Казинформ» / Others
22 марта 2021 г.

В Казахстане 21 марта начал вещание телеканал Turkistan, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области. Он доступен по спутниковым и кабельным сетям.

Turkistan создан по поручению первого президента республики и Елбасы (лидер нации) Нурсултана Назарбаева. Международный канал будет вещать в информационном пространстве тюркоязычных государств на трех языках (казахском, турецком и русском).

В эфире нового телеканала – новости, культурно-просветительские программы, сериалы и документальные фильмы. Для зрителей предусмотрены утреннее информационно-развлекательное шоу «Salem», новостная лента «Turkistan Times», передачи «Ғибрат», «Әпсана» и «Жан сарайы».

По идее создателей, Turkistan признан стать «золотым мостом» между тюркоязычными странами, способствовать формированию единого медиапространства и обмена информацией в тюркоязычном мире.

Ранее в Туркменистане в детских садах запретилипоказывать турецкие мультфильмы и передачи из-за того, что дети заговорили на турецком языке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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