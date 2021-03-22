В Казахстане 21 марта начал вещание телеканал Turkistan, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области. Он доступен по спутниковым и кабельным сетям.

Turkistan создан по поручению первого президента республики и Елбасы (лидер нации) Нурсултана Назарбаева. Международный канал будет вещать в информационном пространстве тюркоязычных государств на трех языках (казахском, турецком и русском).

В эфире нового телеканала – новости, культурно-просветительские программы, сериалы и документальные фильмы. Для зрителей предусмотрены утреннее информационно-развлекательное шоу «Salem», новостная лента «Turkistan Times», передачи «Ғибрат», «Әпсана» и «Жан сарайы».

По идее создателей, Turkistan признан стать «золотым мостом» между тюркоязычными странами, способствовать формированию единого медиапространства и обмена информацией в тюркоязычном мире.

Ранее в Туркменистане в детских садах запретилипоказывать турецкие мультфильмы и передачи из-за того, что дети заговорили на турецком языке.