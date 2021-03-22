22 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с жителями Арагацотнской области подверг резкой критике предыдущие власти республики, за «грехи» которых он вынужден расплачиваться, передает NEWS.am.

Громкие заявления были сделаны на фоне резко упавшего рейтинга главы правительства после поражения Армении во Второй Карабахской войне.

«Люди собираются, кричат: «Никол – предатель». А может, кто-то объяснит, в чем это самое предательство: в том, что мы не грабим, не покупаем в европах, америках дома, недвижимость, не накапливаем в швейцарских банках миллионы, не строим дворцы?», – возмутился Пашинян.

«20 лет народ говорил о грабеже, говорили, армию, передовую держим. В 2016 году выяснилось, что воюют оружием 80-х, а сегодня нам говорят: а почему за эти 2 года вы не сделали это или то? В 2018 году в армии не был решен даже вопрос с майками и трусами, вопрос еды для солдат», – напомнил политик, одним из основных предвыборных обещаний которого было обеспечить армию бельем.

«Да, мы виноваты в том, что за два года не решили те вопросы, которые не были решены в течение 20 лет. И пусть народ накажет нас за этот грех так, как считает нужным», – обратился к армянам Пашинян.

Сегодня Армения официально признала гибель еще 192 военнослужащих в Карабахе. Всего, как заявляет Ереван, его потери за 44 дня войны составили свыше 4 тысяч убитыми и 9 тысяч ранеными, порядка 1600 считаются пропавшими без вести. Баку заявляет о 6-7 тысячах убитых армянских военнослужащих.

Политическая обстановка в Армении уже несколько месяцев остается крайне нестабильной. На фоне внутриполитического кризиса, вызванного конфликтом между премьер-министром Николом Пашиняном, военными и оппозицией, было объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Голосование состоится 20 июня.