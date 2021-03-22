БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
3 МИН ЧТЕНИЯ
В России на фоне пандемии случился бум магазинов для «суперэкономных»
Из-за пандемии коронавируса отмечается падение доходов и спроса у российских потребителей. Люди стали все чаще предпочитать «жесткие» дискаунтеры, где товары лежат на полу, и экономят буквально на всем
В России на фоне пандемии случился бум магазинов для «суперэкономных»
Фото: ЕТВ / Others
22 марта 2021 г.

В Ленинградской области на фоне пандемии коронавируса набирают популярность магазины-дискаунтеры. Так, например, один из лидеров на этом рынке, сеть «Светофор», с января по февраль 2020 года открыл три новых магазина в регионе, пишет РБК. Это больше, чем в целом по стране за этот период.

На данный момент в Ленобласти насчитывается 40 магазинов «Светофор», около 25% из них были открыты в 2020 году. В Санкт-Петербурге функционируют семь магазинов сети, большая часть из них сосредоточена в пригородах.

Аналитики называют формат дискаунтеров самым перспективным сегодня для развития на российском рынке: до 70% потребителей за последний год начали экономить на расходах на еду.

К формату «дискаунтер» относятся собственно дискаунтеры, включая «жесткие» дискаунтеры, экономичные супермаркеты, универсамы эконом-класса, магазины шаговой доступности эконом-класса и другие подобные дисконтные форматы.

По данным M.A.Research, доля дискаунтеров еще в 2019 году выросла до 9,9%. В апреле-мае 2020 года работало 5,4 тысяч продовольственных дискаунтеров, в том числе 2,3 тысяч «жестких».

В «жестких дискаунтерах» не предусмотрено витрин, стеллажей и торгового оборудования. Товары лежат на полу на палетах. Ассортимент крайне ограничен – в несколько раз меньше, чем в супермаркетах и магазинах у дома. Экономия на всем позволяет снизить цены на 20-30% от цены конкурентов.

По итогам прошлого года доля этого сегмента на российском рынке выросла до 10,4% за счет прироста LFL-выручки (сопоставимых продаж) магазинов, открытых в 2017-2019 годах, активной экспансии сетей, увеличения трафика и среднего чека, обусловленных пандемией коронавируса.

Пандемия COVID-19, начавшаяся в марте 2020 года, стала дополнительным стимулом для развития жестких дискаунтеров, поскольку доходы покупателей резко упали. По данным Федеральной службы государственной статистики, во втором квартале прошлого года реальные располагаемые доходы снизились на 8% в годовом выражении. Почти 20% граждан РФ находятся за чертой прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us