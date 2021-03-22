В Ленинградской области на фоне пандемии коронавируса набирают популярность магазины-дискаунтеры. Так, например, один из лидеров на этом рынке, сеть «Светофор», с января по февраль 2020 года открыл три новых магазина в регионе, пишет РБК. Это больше, чем в целом по стране за этот период.

На данный момент в Ленобласти насчитывается 40 магазинов «Светофор», около 25% из них были открыты в 2020 году. В Санкт-Петербурге функционируют семь магазинов сети, большая часть из них сосредоточена в пригородах.

Аналитики называют формат дискаунтеров самым перспективным сегодня для развития на российском рынке: до 70% потребителей за последний год начали экономить на расходах на еду.

К формату «дискаунтер» относятся собственно дискаунтеры, включая «жесткие» дискаунтеры, экономичные супермаркеты, универсамы эконом-класса, магазины шаговой доступности эконом-класса и другие подобные дисконтные форматы.

По данным M.A.Research, доля дискаунтеров еще в 2019 году выросла до 9,9%. В апреле-мае 2020 года работало 5,4 тысяч продовольственных дискаунтеров, в том числе 2,3 тысяч «жестких».

В «жестких дискаунтерах» не предусмотрено витрин, стеллажей и торгового оборудования. Товары лежат на полу на палетах. Ассортимент крайне ограничен – в несколько раз меньше, чем в супермаркетах и магазинах у дома. Экономия на всем позволяет снизить цены на 20-30% от цены конкурентов.

По итогам прошлого года доля этого сегмента на российском рынке выросла до 10,4% за счет прироста LFL-выручки (сопоставимых продаж) магазинов, открытых в 2017-2019 годах, активной экспансии сетей, увеличения трафика и среднего чека, обусловленных пандемией коронавируса.

Пандемия COVID-19, начавшаяся в марте 2020 года, стала дополнительным стимулом для развития жестких дискаунтеров, поскольку доходы покупателей резко упали. По данным Федеральной службы государственной статистики, во втором квартале прошлого года реальные располагаемые доходы снизились на 8% в годовом выражении. Почти 20% граждан РФ находятся за чертой прожиточного минимума.