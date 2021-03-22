Компания «Ростелеком» установила первую базовую станцию в рамках проекта устранения цифрового неравенства в деревне Редкое Называевского района Омской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госоператора.

«В деревне Редкое Называевского района Омской области в пилотную эксплуатацию запущена первая в стране базовая станция для оказания услуг мобильной связи, которые недавно были включены в состав универсальных услуг связи. Таким образом, в стране началась подготовка к реализации второй фазы проекта устранения цифрового неравенства», – рассказали агентству в «Ростелекоме».

Теперь в деревне Редкое и в соседних населенных пунктах, например в селе Станкевичи, доступен качественный мобильный интернет. В церемонии запуска базовой станции приняли участие губернатор Омской области Александр Бурков и вице-президент, директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, которые находились в ситуационном центре региона.

Скорость мобильного интернета была протестирована публично – она достигла 50 мегабит в секунду, чего достаточно для надежной видеосвязи, дистанционного обучения или телемедицины.

В ноябре житель села Станкевичи Алексей Дудоладов разместил в TikTok обращение к губернатору Омской области Александру Буркову. По словам молодого человека, он не мог удаленно учиться в институте из-за отсутствия качественного интернета, т.к. ему приходилось залезать на березу, чтобы «поймать» сеть.

После этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов проработать конкретную программу по цифровизации на ближайшие два года для ликвидации цифрового неравенства, чтобы избежать таких случаев.