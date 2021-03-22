Великобритания в скором времени планирует сформировать отряд спецназначения для борьбы с российским влиянием. На маневры новой бригады спецопераций на базе полка рейнджеров Специальной авиадесантной службы (SAS) будет выделено около 120 млн фунтов стерлингов, пишет The Telegraph.

Главная задача спецназовцев будет заключаться в «пресечении вмешательства» российского государства в странах по всему миру «в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны».

Как отметил глава генерального штаба Сэр Марк Карлтон-Смит, военные будут привлекаться для борьбы с «враждебными государственными субъектами».

Отмечается, что британские спецназовцы должны будут искать доказательства незаконности и связи с преступным миром, обыскивая дома и автомобили и используя изображения с миниатюрных камер, дронов и спутников. Их действия будут направлены на выявление и дискредитацию российской деятельности, некоторые виды которой могут осуществляться под личиной законной деловой или туристической деятельности. В задачи элитного подразделения также может войти противодействие деятельности российской ЧВК «Вагнер», за которой стоит близкий к российской власти бизнесмен Евгений Пригожин.

Кроме того, по информации издания, новый отряд будет сотрудничать с Секретной разведывательной службой MI6 для осуществления секретных операций по наблюдению за шпионами и военными подразделениями России.

Вместе с тем, глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в своей авторской статье для The Sunday Telegraph заявил, что у британских вооруженных сил появится полк рейнджеров, которые будут заниматься специальными операциями и участвовать в гибридных конфликтах. По словам британского министра, состав полка «сможет действовать бок о бок с партнерами в условиях повышенного риска».

«Эти воины «серой зоны» будут готовы к быстрому развертыванию по всему миру. Мы будем укреплять партнерство с Оманом, Кенией, Белизом и Германией, чтобы проводить постоянную подготовку в различных регионах», – пишет Уоллес в статье.

Под «серой зоной» имеется в виду область гибридных конфликтов, противостояния на грани мира и войны, в том числе с использованием информационных и киберсредств.

16 марта власти Великобритании в новой внешнеполитической и оборонной стратегии-2030 признали Россию угрозой номер один. В документе подчеркивается, что Россия является «крупнейшей угрозой, исходящей на уровне государства». По словам авторов обзора, это связано с частыми агрессивными вторжениями страны в водное и воздушное пространства Великобритании, а также готовностью Москвы совершать убийства своих противников на британской территории.

«Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России, однако до тех пор, пока наши отношения с ее правительством не улучшатся, мы будем прибегать к сдерживанию и активно обороняться от всего спектра угроз, исходящих от России. Мы будем поддерживать международные правила и нормы и призывать Россию к ответственности за их нарушение, сотрудничая с нашими международными партнерами», – говорится в обзоре.

В документе также упоминается об «ослаблении международного правопорядка» и ухудшении ситуации в сфере безопасности. В качестве ключевых факторов, способствующих этим процессам, называются «конкуренция великих держав и оппортунизм таких государств, как Россия, Иран и Северная Корея».