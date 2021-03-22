В аннексированном Россией Крыму проходят рейдерские захваты, в ходе которых у местных жителей отбирают земельные участки, полученные до незаконного присоединения полуострова к РФ, пишет «Новая газета».

В качестве подтверждения издание приводит историю пенсионера Николая Аникушина, к которому в середине февраля пришли на участок вооруженные люди. Они спилили ворота, выломали дверь дома и начали выкидывать мебель. Когда пенсионер пытался показать сотрудникам ОМОНа документы на дом, прибывшие на место полицейские объяснили, что у его участка объявился новый собственник.

Еще одной жертвой «захвата» стал житель поселка Партенит Юрий Каменский. Спецназовцы в шлемах, бронежилетах и с автоматами не позволили мужчине пройти на собственный участок в садоводческом товариществе «Рассвет», отметив, что он фигурирует в некоем судебном деле. После они без объяснения полностью снесли его постройки и перепахали огород при помощи трактора.

Как отмечает «Новая газета», садоводческое товарищество «Рассвет» было создано в Партените в 1991 году. Тогда совхоз «Таврида» решил раздать своим сотрудникам непригодную для выращивания винограда землю под огороды близ оползневого склона. Сначала садоводы арендовали участки, но в 2000 году поселковый совет Партенита передал им землю в коллективную собственность.

Они пытались получить отдельные госакты на свои участки, но для этого должны были заплатить огромные суммы. В 2002 году находящийся по соседству с «Рассветом» парк «Айвазовское» арендовал украинский миллиардер Сергей Тарута, который решил создать в парке элитное место отдыха с отелем Hyatt. Он обвинил членов «Рассвета» в том, что их гаражи и строения «ужаснейшей архитектуры» в местах оползней и обводнений угрожают его парку.

Спустя три года для ликвидации «Рассвета» была создана организация-двойник – потребительский кооператив по строительству и эксплуатации дачного поселка «Рассвет». Этот кооператив, согласно документам, находился на земле «оригинала», а среди голосовавших за его создание числились садоводы самого товарищества, которые в действительности в создании кооператива не участвовали. После этого последовали суды, однако «настоящий» «Рассвет» выиграл их все, а в ноябре 2013 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) также признал право членов садоводческого товарищества распоряжаться спорной землей.

27 декабря 2013 года ныне упраздненный поселковый совет Партенита принял решение о передаче земель «Рассвета» 39 гражданам Украины, проживающим, в частности в Киеве и Мариуполе. В их числе оказались три человека с фамилиями Тарута, двое из которых – дочери бизнесмена Сергея Таруты.

В 2014 году после аннексии региона российские власти заявили о полном признании украинских документов в Крыму и узаконили одновременно и коллективное право собственности садоводов на земли «Рассвета», и решения поселкового совета о передаче земель украинским собственникам.

Прокуратура и Алуштинский горсуд признали решение недействительным, однако осенью 2017 года Верховный суд Крыма принял к рассмотрению апелляцию одной из «украинских собственниц» Екатерины Гончаровой. После этого коллегия судей постановила отменить решение Алуштинского горсуда.

Теперь собственники из Украины продают участки другим людям, в том числе из России. Садоводы «Рассвета» считают, что все эти решения с 2013 года принимались целенаправленно для перепродажи земли, и собираются обратиться в Генеральную прокуратуру.

Накануне сообщалось, что с 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. Как передает РБК, в начале месяца президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому большинство районов аннексированного полуострова включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Ограничения действуют на владение землей в 19 из 25 муниципальных образованиях Крыма. Среди них – Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами земли также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя.

Согласно сведениям подконтрольной Москве администрации Крыма, по состоянию на апрель 2020 года иностранцам принадлежали более 11,5 тысячи участков, которые подпадают под действие указа. В число владельцев крымских земель вошли граждане 55 зарубежных стран, большинство из них – украинцы. Собственники земли в регионе также есть среди граждан и юрлиц Беларуси, Германии, Казахстана, Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.