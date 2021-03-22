Турецкий депутат и личный врач президента Турции Реджеп Шекер оказал экстренную помощь и спас жизнь младенцу, который летел с ним из Стамбула в Бишкек, передает агентство Anadolu.

Инцидент произошел 19 марта на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines. У одного из младенцев-близнецов случился сердечный приступ. Мать детей, родом из Казахстана, не говорила ни на турецком, ни на английском языке. Она позвала стюардесс, а те, в свою очередь, передали ребенка для оказания медицинской помощи летевшему этим рейсом Шекеру.

«Когда мы только сели в самолет, одной из пассажирок стало плохо. Пока я ее осматривал, подошла стюардесса с просьбой помочь женщине с детьми в хвосте самолета. Мы подошли, и мне на руки подали младенца. Он весь посинел и уже не дышал. Стало понятно, что у него остановилось сердце. Я сделал массаж сердца, искусственное дыхание, и ему полегчало», – сказал турецкий врач.

После этого лайнер совершил срочную посадку в аэропорту Анкары: младенец был госпитализирован, и его состояние значительно улучшилось.

Реджеп Шекер – доктор медицинских наук, депутат Национального собрания Турции от города Караман. Кроме того, он является личным врачом президента Реджепа Тайипа Эрдогана.