КУЛЬТУРА
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Личный врач Эрдогана спас младенца из Казахстана во время перелета
У ребенка случился сердечный приступ, и он перестал дышать. По счастливой случайности  в одном самолете с ним находился личный врач президента Турции, который оказал малышу первую помощь и спас ему жизнь
Личный врач Эрдогана спас младенца из Казахстана во время перелета
Фото: АА / Others
22 марта 2021 г.

Турецкий депутат и личный врач президента Турции Реджеп Шекер оказал экстренную помощь и спас жизнь младенцу, который летел с ним из Стамбула в Бишкек, передает агентство Anadolu.

Инцидент произошел 19 марта на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines. У одного из младенцев-близнецов случился сердечный приступ. Мать детей, родом из Казахстана, не говорила ни на турецком, ни на английском языке. Она позвала стюардесс, а те, в свою очередь, передали ребенка для оказания медицинской помощи летевшему этим рейсом Шекеру.

«Когда мы только сели в самолет, одной из пассажирок стало плохо. Пока я ее осматривал, подошла стюардесса с просьбой помочь женщине с детьми в хвосте самолета. Мы подошли, и мне на руки подали младенца. Он весь посинел и уже не дышал. Стало понятно, что у него остановилось сердце. Я сделал массаж сердца, искусственное дыхание, и ему полегчало», – сказал турецкий врач.

После этого лайнер совершил срочную посадку в аэропорту Анкары: младенец был госпитализирован, и его состояние значительно улучшилось.

Реджеп Шекер – доктор медицинских наук, депутат Национального собрания Турции от города Караман. Кроме того, он является личным врачом президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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