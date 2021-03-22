Лидер в производстве турецкой бронетехники – компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (входит в холдинг семьи Koç) – представила новую минозащищенную бронированную машину Cobra II - MRAP с колесной формулой 4х4. Машина заявлена разработчиком как развитие линейки популярных легких бронированных машин Cobra и Cobra II.

Полная боевая масса Cobra II - MRAP составляет 18 тонн, что позволяет обеспечивать высокий уровень противоминной защиты. Машина имеет модульную конструкцию, это дает возможность производить на общем шасси несколько различных модификаций. Модульная конструкция также позволяет не только оперативно, но и доступно обслуживать автомобиль. Есть различные виды компоновки в зависимости от предпочтений покупателя.

Машина Cobra II - MRAP предлагается в трех- и пятидверной версиях с вместимостью 9 и 11 человек (в том числе по шесть человек в обеих версиях в десантном отделении).

Cobra II - MRAP имеет длину 6,35 м, ширину 2,75 м и высоту по крыше 2,65 м, клиренс 0,45 м, и оснащается дизельными двигателями в вариантах мощностью 360, 375 и 400 л.с., с автоматической трансмиссией. Скорость по шоссе заявлена до 110 км/ч, запас хода до 700 км. Подвеска полностью независимая с пружинно-гидравлическими амортизаторами.

Противоминная машина нового поколения Cobra II была спроектирована так, чтобы иметь более высокую грузоподъемность и больший внутренний объем по сравнению с первой версией Cobra I, которая заработала большую популярность на экспортном рынке бронеавтомобилей. Раннюю версию Cobra приобрели ряд стран: Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Грузия, Казахстан, Нигерия, Пакистан и другие.