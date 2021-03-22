КУЛЬТУРА
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В России скоро появятся мясо и хлеб из белка насекомых
Первые продукты с высоким содержанием протеина уже можно обнаружить на прилавках магазинов, а через пару лет блюда из насекомых появятся в меню россиян
В России скоро появятся мясо и хлеб из белка насекомых
Фото: Reuters / Others
22 марта 2021 г.

Россияне в ближайшем будущем смогут употреблять в пищу мясные и хлебобулочные изделия из белка насекомых. Об этом рассказал управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы Андрей Зюзин.

«В ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых. Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет», – приводят слова эксперта РИА «Новости».

Зюзин напомнил, что в таких странах, как Китай, Таиланд, Индия и Мексика, уже используют продукты из насекомых, так как этот белок известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами. В России же, по его словам, насекомых пока используют преимущественно в качестве корма для животных и рыб на крупных предприятиях.

«Тем не менее, некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки», – отметил специалист.

Однако первый зампред Комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федот Тумусов считает, что в России в ближайшие 10–20 лет вряд ли понадобится искать замену традиционным хлебу и мясу.

Депутат отметил, что ему непонятна экономическая эффективность данной инициативы. При этом, подчеркивает Тумусов, Россия могла бы производить такие продукты для экспорта в зарубежные страны с продовольственным дефицитом. Таким образом «можно производить и продавать тем, кто нуждается», резюмировал парламентарий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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