Синдром эмоционального выгорания наименее всех затронул турецких родителей, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в научном журнале Affective Science.

В ходе работы изучалось эмоциональное состояние респондентов, живущих в 42 странах мира, трудности или даже неспособность наслаждаться родительством, напряжение, усталость и отдаленность от детей.

Авторы исследования утверждают, что данный синдром чаще встречается у отцов и матерей, живущих в западных странах, где во главу угла ставится индивидуализм.

Проблема стала особенно актуальной на фоне пандемии коронавируса нового типа и перехода на дистанционное обучение. Согласно статистике, в основном от эмоционального выгорания страдают мамы.

Страной, где синдром выгорания у родителей встречается чаще всего, является Бельгия – на эмоциональную усталость пожаловался каждый двенадцатый родитель.

Второе место в списке занимают Соединенные Штаты Америки – 7,9%. За ними следуют родители из Польши, Бурунди, Франции, России, Финляндии, Швейцарии и Нидерландов.

Странами, где такие проблемы встречаются меньше всего, стали Турция, Куба, Перу и Таиланд. Распространенность синдрома выгорания среди родителей в Турции находится почти на нулевом уровне.

Эксперты считают, что такие культурные особенности этих государств, как значимость большой семьи, соседские отношения и солидарность, в значительной степени защищают родителей от выгорания.

Психологи подчеркивают, что у родителей с синдромом выгорания вырабатывается значительное число гормонов стресса, поэтому они более агрессивны и у них чаще возникают суицидальные мысли. Также это может привести к причинению вреда себе и своим детям, пренебрежению или жестокому обращению с ними.