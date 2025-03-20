ПОЛИТИКА
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X подала в суд на Индию
Медиаплатформа X, принадлежащая Илону Маску, подала иск против правительства Индии из-за цензуры
X подала в суд на Индию
/ Reuters
20 марта 2025 г.

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, подала иск против индийского правительства, обвиняя Министерство информационных технологий в незаконном расширении цензурных полномочий.

В иске, поданном 5 марта, но опубликованном СМИ только сейчас, компания утверждает, что власти Индии создали альтернативную систему блокировки контента через правительственный веб-сайт, который не подчиняется прежним юридическим ограничениям. Ранее распоряжения о блокировке могли исходить только от высших должностных лиц и исключительно в случаях угрозы общественному порядку или безопасности государства.

Представители X заявляют, что новый механизм ведет к «безграничной цензуре информации». Индийское правительство пока не прокомментировало ситуацию.

Иск усугубляет давний конфликт X с правительством премьер-министра Нарендры Моди по поводу регулирования онлайн-контента. Ранее, в 2021 году, соцсеть (тогда еще Twitter) отказывалась исполнять распоряжения об удалении постов о протестах фермеров.

Судебное разбирательство также совпадает с планами Маска по запуску Starlink и Tesla в Индии. Его компания заключила соглашения с крупнейшими индийскими телекоммуникационными гигантами Jio и Bharti Airtel для развертывания спутникового интернета, но окончательное разрешение от правительства пока не получено.

Кроме того, спор между Маском и Индией разгорается на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести симметричные тарифы на индийские товары. Трамп назвал Индию «одной из самых жестких стран по тарифам» и пообещал 2 апреля ввести ответные пошлины, если Нью-Дели не снизит свои.

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