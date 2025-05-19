ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Турция и США проведут переговоры по Сирии
20 мая в Вашингтоне пройдет заседание Рабочей группы Турции и США по Сирии, где обсудят координацию по безопасности, борьбу с терроризмом и отмену санкций
Турция и США проведут переговоры по Сирии
Заместитель министра иностранных дел Турции доктор Нух Йылмаз / AA
19 мая 2025 г.

Турция и США 20 мая проведут в Вашингтоне заседание Совместной рабочей группы по Сирии. Как сообщили источники в министерстве иностранных дел Турции, встреча состоится в межведомственном формате под председательством заместителя министра иностранных дел Турции Нуха Йылмаза и его американского коллеги Кристофера Ландау.

На переговорах планируется рассмотреть текущие приоритеты Анкары и Вашингтона в отношении Сирии и обсудить возможные механизмы сотрудничества для укрепления безопасности и стабилизации ситуации в стране.

Ожидается, что одна из ключевых тем — борьба с ДАЕШ и другими террористическими организациями. В этом контексте турецкая сторона намерена представить недавние шаги по оказанию поддержки сирийской администрации, а также региональные инициативы, в которых Турция играет ведущую роль.

Также на повестке дня — обсуждение перспектив сотрудничества в контексте лагерей, расположенных в северо-восточной Сирии. С американской стороны ожидается предоставление информации о процессе консолидации военных подразделений США, находящихся на сирийской территории.

Особую значимость встрече придает ее проведение сразу после начала прямых контактов между США и сирийским руководством на уровне лидеров, а также заявления президента США Дональда Трампа о предстоящей отмене санкций в отношении Сирии. В этом контексте стороны планируют обсудить возможную дорожную карту и график снятия ограничений.

Источники в МИД сообщают, что в ходе переговоров заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз намерен подчеркнуть:

— важность политической, экономической и военно-технической координации с США для обеспечения стабильности и безопасности в Сирии при условии сохранения ее территориальной целостности и единства;

— ожидание Турции, что исторический этап, который переживает Сирия, завершится полной ликвидацией всех террористических элементов на ее территории.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us