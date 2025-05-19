Турция и США 20 мая проведут в Вашингтоне заседание Совместной рабочей группы по Сирии. Как сообщили источники в министерстве иностранных дел Турции, встреча состоится в межведомственном формате под председательством заместителя министра иностранных дел Турции Нуха Йылмаза и его американского коллеги Кристофера Ландау.

На переговорах планируется рассмотреть текущие приоритеты Анкары и Вашингтона в отношении Сирии и обсудить возможные механизмы сотрудничества для укрепления безопасности и стабилизации ситуации в стране.

Ожидается, что одна из ключевых тем — борьба с ДАЕШ и другими террористическими организациями. В этом контексте турецкая сторона намерена представить недавние шаги по оказанию поддержки сирийской администрации, а также региональные инициативы, в которых Турция играет ведущую роль.

Также на повестке дня — обсуждение перспектив сотрудничества в контексте лагерей, расположенных в северо-восточной Сирии. С американской стороны ожидается предоставление информации о процессе консолидации военных подразделений США, находящихся на сирийской территории.

Особую значимость встрече придает ее проведение сразу после начала прямых контактов между США и сирийским руководством на уровне лидеров, а также заявления президента США Дональда Трампа о предстоящей отмене санкций в отношении Сирии. В этом контексте стороны планируют обсудить возможную дорожную карту и график снятия ограничений.

Источники в МИД сообщают, что в ходе переговоров заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз намерен подчеркнуть:

— важность политической, экономической и военно-технической координации с США для обеспечения стабильности и безопасности в Сирии при условии сохранения ее территориальной целостности и единства;

— ожидание Турции, что исторический этап, который переживает Сирия, завершится полной ликвидацией всех террористических элементов на ее территории.