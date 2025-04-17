Генеральный консул Турции в Алеппо Хакан Дженгиз и представители Турецкого Красного Полумесяца посетили лагеря перемещенных гражданских лиц на севере Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

В составе делегации были координатор Красного Полумесяца Турции в Сирии Фатих Кёккан и другие представители организации. Они осмотрели лагеря Кафр Рухин и Бабуссака, расположенные в провинции Идлиб.

В рамках визита нуждающимся семьям было передано около 500 продовольственных посылок.

Генеральный консул заявил, что они посетили деревни, построенные при поддержке Красного Полумесяца и других гуманитарных организаций.

«Мы раздаем нуждающимся здесь посылки, подготовленные Красным Полумесяцем. Мы также выясняем, какие дополнительные потребности есть у местного населения», — отметил он.

Хакан Дженгиз добавил, что делегация ознакомилась с процессом возвращения некоторых гражданских лиц из лагерей в другие регионы Сирии. По его словам, эта работа осуществляется благодаря усилиям губернаторства Идлиба.

В визите также приняли участие заместитель директора по социальным вопросам и труду в Идлибе Абдуррахман Джунаид и директор северного региона Идлиба Мухаммад аль-Хусейн.