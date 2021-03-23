Правительство КНР одобрило санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из ЕС в ответ на европейские санкции, введенные накануне по обвинению в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе (СУАР), заявила пресс-служба МИД страны.

«Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию», – сообщили представители китайского внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что этот шаг Брюсселя «основан ни на чем ином, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов».

Действия Евросоюза в китайском МИДе назвали грубым вмешательство во внутренние дела КНР, нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений.

МИД Китая считает, что Евросоюз должен прекратить «читать нотации» о правах человека, иначе Пекин примет дальнейшие решительные меры.

«Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибочных действий, исправить свои ошибки, прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела, прекратить жонглировать лицемерными двойными стандартами и не идти по ошибочному пути все дальше. Иначе китайская сторона примет дальнейшие решительные меры», – говорится в заявлении.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что главы МИД ЕС согласовали внесение четырех чиновников Китая и одной организации (Бюро общественной безопасности СУАР) в санкционный список за нарушение прав человека (в числе прочего называется «идеологическая обработка») в связи с преследованием «уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне».

Таким образом Пекин впервые за 30 лет попал под санкции Брюсселя.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека. Первой страной, назвавшей действия Китая против уйгуров геноцидом, стали США.

Еще в начале лета 2020 года бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В феврале 2021 года канадская Палата общин, нижняя палата парламента, проголосовала за то, чтобы квалифицировать нарушение Китаем прав человека в отношении уйгуров как геноцид. В марте с. г. Нидерланды стали первой страной в Европе, признавшей политику КНР в Синьцзяне геноцидом.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 10-11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.