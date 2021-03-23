Так случилось, что мои дети родились в мультикультурной семье. Совершенно необычный микс из турецко-узбекских кровей, помноженный на русско-украинские, дал свои плоды в виде яркой внешности и жгучего темперамента что у дочери, что у сына.

К тому же весь наш космополитический замес, по моему убеждению, дает нам уникальные возможности унаследовать богатства от каждой культуры в виде языка, традиций, фольклора и даже ремесла.

Когда мы думаем, как наглядно показать и рассказать детям о традициях и быте тех культур, к которым они принадлежат, на ум приходит одно совершенно уникальное место – «Этномир».

Концепция

На территории Калужской области, в 100 километрах от Москвы, на 140 гектарах раскинулся этнографический парк-музей под открытым небом, который сосредоточил в себе быт, традиции, и архитектуру практически всех стран мира.

Территория этнопарка разделена на пчелиные соты, где каждый такой шестигранный участок включает в себя этнодвор того или иного народа. В таком этнодворе представлены традиционное жилище, ремесленная мастерская, и музей.

Главное преимущество «Этномира» заключается в его интерактивности – возможность не только увидеть, но и повзаимодействовать, попробовать – услышать повествование от хранителей культур, примерить национальную одежду, отведать блюда национальной кухни разных стран, пожить в аутентичных жилищах разных народов, будь то юрта, русская изба или украинская мазанка, попробовать себя в редких ремеслах и собственноручно сделать памятные сувениры в этностиле.

Помимо всего прочего, в «Этномире» проводятся разнообразные тематические фестивали, посвященные тем или иным праздникам, на которых устраиваются целые народные гуляния.

Если представлять «Этномир» в цифрах, то это:

- 12 уникальных этноотелей

- 5 этнодворов («Подворье», «Украина и Беларусь», «Север, Сибирь и Дальний Восток», «Страны Южной Азии», «Музей русской печи»)

- 80 различных музеев и ремесленных мастерских

- 54 дома-павильона, сосредоточенные на Улице Мира

- 120 памятников и бюстов великих людей- 40 жилищ народов мира

- 5 этнических ресторанов и 7 кафе

- 26 разноформатных площадок для проведения конференций и встреч

За 10 лет проект посетили более 1700000 человек, в том числе послы и дипломаты более 100 стран.

Глобальная идея этого уникального проекта заключается в единстве, равенстве и дружбе народов Земли, а также знакомстве и приобщении к мировой культуре всех желающих.

История создания

Своему появлению «Этномир» обязан Президенту международного благотворительного фонда «Диалог культур – единый мир», бизнесмену Руслану Байрамову, который в 2006 году превратил чистое поле в Калужской области в культурно-образовательный туристический центр.

В своем интервью журналу Eclectic Байрамов признается, что все началось с его детства. Родился он в селе русских староверов, основанном его дедом Григорием Ивановым в Азербайджанской ССР, в семье русской и азербайджанца.

Воспитанному в традициях двух культур, будущему создателю «Этномира» как никому другому была понятна идея единства и равенства народов, которую он сумел пронести по жизни и воссоздать в уникальном пространстве, где люди имеют шанс познакомиться с традициями и культурой разных народов мира, при этом не выезжая из своей страны.

По словам Руслана Байрамова, несколько событий в его жизни послужили стимулом к созданию «Этномира». В детстве, получив в подарок карту мира от отца, Руслан увлекся географией и уже к 11 годам знал столицы всех государств.

Затем была армия, и в руки 19-летнего Байрамова попали книги по йоге и философии, которые открыли новый, ранее неизведанный мир. По признанию самого Руслана, большое влияние на него оказал журнал «Наука и религия», с учетом того, что в советское время он считал себя атеистом.

Впоследствии, когда он гостил у друга на Иссык-куле и провел 2-3 ночи в юрте, Байрамова, как он сам это называет, «торкнуло»: «Я вспомнил свои образы из детства и юности: другие кочевья с родственниками со стороны отца в горах летом (зимой они спускались на равнины). А еще русские избы, баню «по-черному» – жизнь, которой жили мои предки по материнской линии…». Так и началось зарождение «Этномира», единого и столь многообразного.

«Этномир» сегодня

Сегодня самый большой этнографический парк-музей России живет своей динамичной жизнью – принимает гостей, проводит фестивали и праздники, строит этнодворы, павильоны и даже собственную школу. В условиях нынешней реальности все, конечно же, происходит согласно правилам – маски, перчатки, антисептики.

Памятным событием для «Этномира» стало открытие Дома Азербайджана, состоявшееся в конце января нынешнего года. Проект воплощен благодаря Руслану Байрамову в сотрудничестве с Торговым представительством Азербайджана в России, Российско-Азербайджанским деловым советом, Бизнес-клубом Торгового представительства Азербайджана в РФ и при медиаподдержке бизнес-издания Russian Business Guide.

Ранее посетители этнопарка могли познакомиться с культурами двух братских стран в чайной «Турция и Азербайджан», где представлены традиционные элементы интерьера и утвари двух народов. На одной стороне расположился Азербайджан, там вы можете попробовать ароматный высокогорный чай, а на другой – Турция, где вам сварят турецкий кофе по всем правилам – на раскаленном песке, да еще проведут маленький мастер-класс, как правильно его готовить.

К сожалению, отдельно представленного дома-павильона Турции с ее уникальными достопримечательностями и культурой нет, однако, возможно, в скором будущем он появится.

Также значимым событием в жизни «Этномира» стало открытие общеобразовательной школы, которое состоялось 12 февраля этого года. Образовательная модель школы направлена на развитие планетарного мышления учащихся, а также на сохранение духовного наследия прошлого и настоящего. В школе планируется инновационный подход в обучении,где теоретические и практические знания фактически тестируются, а навыки закрепляются.

Путешествие по следам этнической памяти

В наше недавнее семейное путешествие в «Этномир», уже далеко не первое, мы вновь погрузились в свое этническое бессознательное…

Переночевали в настоящем русском тереме – этноотеле «Подворье», пообедали в украинской «Корчме», а на ужин перекочевали в Чайхану. Между нашими гастрономическими гастролями мы побывали с детьми в гончарной мастерской, где они своими маленькими ладошками вылепили первые в их жизни вазы, нарисовали свои яркие абстрактные полотна на мастер-классе по Эбру и даже сделали куклу Травницу, которая когда-то присутствовала в каждой русской избе.

Зашли на экскурсию в 11-метровую русскую печь, между прочим, самую большую в мире, заглянули на татарское подворье и дошли до Улицы Мира, где совершили свое очередное кругосветное путешествие.

Находясь в аутентичных жилищах, видя реконструкцию быта и утвари, мысленно переносишься в бытность своих предков, которые бережно хранили историю своего рода, соблюдали традиции и обычаи и передавали их из поколения в поколение, и это дает тебе самую сильную точку опоры.