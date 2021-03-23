Российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ решила сократить зарплаты сотрудникам на 20%, сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники, близкие к ВЭБу.

Решение было принято по результатам аудита. По словам официального представителя корпорации, с 1 апреля будут изменены условия оплаты труда: зарплаты изменят с учетам «дисконта» по сопоставимым должностям в госбанках, а вознаграждения привяжут к достижению глобальных KPI, установленных правительством.

Для госкорпорации это станет уже третьей волной изменений. C 2018 года численность персонала группы сократили с 10 000 до 1500 человек. В компании полностью изменили социальный пакет: отказались от служебных автомобилей с водителями, оптимизировали представительские расходы, пересмотрели объемы страхования и пенсионного обеспечения. Сейчас аналогичные процессы начинаются в институтах развития, которые подведомственны ВЭБу.

В ВЭБе также ограничили размер выплат членам правления – теперь они смогут получать не более 50 миллионов рублей в год.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, в ВЭБ.РФ работали 1370 человек, за год им выплатили 12,8 миллиарда рублей. За вычетом выплат правлению средняя зарплата в корпорации в 2020 году составила 707730 рублей в месяц. Выплаты 12 членам правления в 2020 году составили около 1,2 миллиарда рублей, в среднем один член правления получил 97,7 миллиона рублей за год.

В 2020 году к ВЭБу в рамках правительственной реформы институтов развития перешли фонд «Сколково», корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР и «Роснано», а также Фонд содействия инновациям, Фонд развития промышленности и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.