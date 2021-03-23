ПОЛИТИКА
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В Индии во время игры обрушилась трибуна со зрителями
Более 100 человек пострадали при обрушении трибуны на стадионе в индийском городе Сурьяпет. Деревянная конструкция рухнула во время церемонии открытия молодежного чемпионата по популярной в стране игре «кабадди». Предположительно на трибуне находились 1,5 тыс зрителей, что вдвое больше допустимой нагрузки. #Индия #обрушиласьтрибуна #стадион
В Индии во время игры обрушилась трибуна со зрителями / Others
23 марта 2021 г.
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