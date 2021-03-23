В Пензенской области РФ предъявлено обвинение бывшему председателю участковой избирательной комиссии в Бессоновском районе, сообщает региональное управление Следственного комитета страны. Имя экс-сотрудницы УИК не разглашается.

«13 сентября 2020 года в единый день голосования, при проведении выборов губернатора Пензенской области, а также дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва, в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня двух видов) заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования», – говорится в заявлении ведомства.

При этом председатель участковой избирательной комиссии знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека.

«После этого обвиняемая вместе с членами участковой избирательной комиссии, которые не знали о противоправных действиях последней, неверно произвели подсчет голосов, внеся в протокол несоответствующие действительным итогам голосования сведения», – отмечают в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования»). Бывшему председателю УИК предъявлено обвинение.

О начале уголовного производства по факту вброса бюллетеней в Бессоновском районе следователи сообщали еще осенью 2020 года. До последнего времени оно оставалось бесфигурантным.

По данным портала «7×7», в единый день голосования на избирательных участках в Бессоновке члены комиссии закрывали камеры видеонаблюдения тканями, но в определенный момент было видно, что они стоят над урнами с кипами бумаг.

О подтасовках на выборах всех уровней в России постоянно заявляют независимые наблюдатели и правозащитники. Это один из самых крупных скандалов такого рода, дошедший до возбуждения дела.

Ранее на этой неделе был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по делу о взятках на 31 миллион рублей. В сентябре 2020 года он выиграл выборы, официально набрав более 78% голосов избирателей.