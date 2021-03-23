Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в эфире «Радио НВ» заявил о том, что в стране началась «деолигархизация». Чиновник отметил, что это неизбежный процесс, который направлен на изменение всей системы.

По его словам, олигархи консервируют нездоровую ситуацию в стране, развивая свой бизнес, но создавая барьеры для других. Для этого они используют медиаресурсы и политические связи.

«Если бы экономическая ситуация в Украине не консервировалась в 90-х годах, мы могли бы иметь по результатам прошлого года ВВП на уровне $400 миллиардов. По факту мы имеем чуть больше $160 миллиардов», – отметил Устенко.

Он подчеркнул, что действия главы государства Владимира Зеленского в рамках этой программы направлены не против отдельных олигархов, а на смену системы и уменьшение барьеров для развития предпринимательской инициативы и конкуренции. Процесс будет идти «широким фронтом» во многих направлениях.

«Если ты будешь бороться против конкретной личности, не меняя условия ведения бизнеса, условия для конкуренции, развития экономики, доступа к кредитным ресурсам, не облегчая условия для защиты бизнеса, не улучшая судебную систему, ты наткнешься на те же грабли», – добавил советник.

6 марта 2021 года Владимир Зеленский поблагодарил партнеров страны, в том числе США, за помощь в борьбе с олигархами. В офисе украинского лидера тогда указали, что эта кампания ведется во имя экономического процветания и евроатлантической интеграции страны.

Ранее, в феврале, в Украине были введены санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и одного из богатейших людей страны Виктора Медведчука, а также заблокирован ряд пророссийских телеканалов, за которыми, как считается, он стоит.

В то же время в начале марта США запретили другому олигарху, Игорю Коломойскому, и членам его семьи въезд в страну. Решение объяснялось коррупционными преступлениями, совершенными им в 2014–2015 годах на посту губернатора Днепропетровской области.