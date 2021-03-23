Власти Норвегии приняли решение о введении запрета на продажу норвежского дочернего завода британской компании Rolls-Royce подразделению российского «Трансмашхолдинга» (ТМХ), совладельцами которого являются Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. Об этом сообщается в отчете министра юстиции страны Моники Маленд.

Речь идет о продаже завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, о сделке было объявлено в начале февраля 2021 года.

«Мы считаем, что у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод, что необходимо воспрепятствовать продаже завода компании, контролируемой страной, с которой у нас нет сотрудничества в сфере безопасности», – отметила Маленд.

В Минюсте страны считают, что технологии, которыми обладает Bergen Engines, и производимые компанией двигатели имели бы большое военно-стратегическое значение для России и укрепили бы ее военный потенциал. Это «явно противоречило бы интересам норвежской и союзной политики безопасности», подчеркнула Маленд.

Министр добавила, что, по мнению правительства, национальные интересы страны могут оказаться под угрозой, если владельцем завода станет TMХ. «В пятницу, 26 марта, будет принята резолюция об остановке продажи на основании закона о безопасности», – заключила Маленд.

В феврале этого года в ТМХ объяснили намерение приобрести Bergen Engines стремлением «расширить присутствие холдинга на мировом рынке газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий». Сумма сделки должна была составить 150 млн евро.