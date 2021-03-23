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Счетная палата РФ за год нашла в Роскосмосе нарушения на 30 млрд рублей
Госкорпорация утверждает, что представление аудиторов по результатам проверки не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных денег, а связано с порядком оформления документации. Замечания будут учтены, заверили в ведомстве
Счетная палата РФ за год нашла в Роскосмосе нарушения на 30 млрд рублей
Фото: РИА "Новости" / Others
23 марта 2021 г.

Счетная палата РФ по итогам 2020 года выявила в госкорпорации Роскосмос нарушения на общую сумму около 30 миллиардов рублей, цитирует ТАСС главу ведомства Алексея Кудрина.

«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», – отчитался Кудрин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Роскосмос» отреагировал на заявления Счетной палаты: в пресс-службе госкорпорации отметили, что выявленные нарушения не носят материального характера и связаны с порядком оформления документов и отчетности, также уже выработан план устранения замечаний.

Ранее Счетная палата уже обращала внимание на нарушения в госкорпорации. Так, в феврале этого года ведомство включило Роскосмос в число худших исполнителей бюджетных расходов по итогам минувшего года.

В сентябре сообщалось, что в 2019–2020 годах на основе материалов службы внутреннего аудита «Роскосмоса» было возбуждено 22 уголовных дела. Речь идет о хищениях, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях госкорпорации.

В 2018 году Кудрин раскритиковал Роскосмос, назвав его рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. В отчете ведомства сообщалось о 151 выявленном факте нарушений на общую сумму 785,5 миллиарда рублей.

В январе того же года Минфин признал госкорпорацию худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств: она выплатила 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных миллиардов. Россия таким образом недосчиталась почти 43 миллиардов рублей, которые были заложены в прогноз бюджетных поступлений от Роскосмоса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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