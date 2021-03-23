Компания Getir, которая специализируется на быстрой доставке товаров и услуг и работает в 21 городе Турции, включая Стамбул, Анкару и Измир, начала свою «зарубежную» деятельность в Лондоне в январе этого года. Она уже открыла пять центров обслуживания.

«Мы планируем расширяться и проникать дальше в окрестности города с тем, чтобы открыть еще 25 центров в ближайшие месяцы, а позже охватить и другие города Великобритании», – рассказал Nikkei Asia основатель и генеральный директор Getir Назим Салур.

Он подчеркнул, что к июню 2021 года компания намерена расшириться еще на два европейских города: c большой долей вероятности, по информации СМИ, это могут быть Париж и Амстердам.

Кроме того, Getir «готовится стучать в двери Азии», отмечает Nikkei Asia. В этом регионе турецкая компания может начать свою деятельность уже в июле. «Мы будем искать местных партнеров в Азии, потому что я не знаком с азиатской деловой культурой, которая отличается от западной», – сказал Салур.

По его словам, компания, к примеру, «обязательно войдет в Японию в какой-то момент и добьется успеха», при этом рынок Китая не является для Getir приоритетным. Местные службы доставки уже вовлечены в жесткую конкуренцию, подчеркнул Салур.

Getir (в переводе с тур. – «принеси»), была основана в Турции в 2015 году. Она стала пионером на внутреннем рынке по 10-минутной доставке продуктов ежедневного потребления. Бизнес-модель компании заключается в повышении цен примерно на 10% в отличие от тех, которые устанавливают продуктовые магазины и супермаркеты, и взимании отдельной платы за доставку заказа.

По словам гендиректора Getir, у компании есть сильные зарубежные конкуренты, такие как американские Instacart и goPuff и британский Deliveroo, поддерживаемый Amazon. Эти гиганты рынка обещают доставлять заказ в сроки от «в среднем 30 минут» до «всего лишь 2 часов». «Тридцать минут – это быстро, – говорит Назим Салур. – Но 10 минут – это почти мгновенно».

Как отмечает издание, сейчас приложение Getir скачано около 15 миллионов раз, в нем зарегистрировано 3,5 миллиона активных пользователей. По словам Салура, их бизнес-модель лучше всего работает в «густонаселенных городах с хаотичным движением, где у людей нет времени для покупок».

«Человеческая лень – это возможность для бизнеса», – заметил Cалур и и добавил, что Getir будет искать финансовые возможности для дальнейшей международной экспансии. Он уверен: его компания непременно достигнет «статуса единорога» – термин, используемый для компаний, которые только входят на иностранный рынок, но стоимость которых превышает миллиард долларов.