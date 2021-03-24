Во Франции не утихают дискуссии вокруг директивы Министерства сельского хозяйства и продовольствия страны запретить ритуальный убой птицы с июля 2021 года. Уже три крупнейшие мечети заявили о том, что не подчинятся указу, опубликованному в октябре 2020 года, передает Anadolu.

Главы Большой мечети в Париже, Большой мечети в пригороде Эври и Большой мечети в Лионе сообщили в совместном пресс-релизе, что требуемые министерством сельского хозяйства условия забоя птицы, а именно, применение электрического тока, не соответствуют основам халяльного (по нормам ислама) производства мяса.

Таким образом, халяльный убой домашней птицы может быть запрещен во Франции с июля 2021 года.

Данная новость всколыхнула социальные сети Франции и многих стран исламского мира. Пользователи осуждают решение Парижа запретить убой птицы в соответствии с исламскими канонами под предлогом защиты ценностей Пятой Республики.

Между тем, 20 марта Французский союз мусульманских потребителей заявил, что халяльному мясопроизводству ничего не угрожает, напротив, «это хорошие новости». «Директива просто уточняет условия использования удерживающих механизмов, но текст предусматривает, что всегда можно провести ритуальный забой без оглушения и, в частности, без электрошока», – говорится в пресс-релизе.

В конце прошлого года Национальная ассамблея Франции одобрила законопроект «Об укреплении республиканских принципов», который призван, по уверению властей, защитить статус и характер светского государства и усилить противодействие «радикальному исламизму» и «религиозному сепаратизму». В частности, документ ужесточает контроль за финансированием религиозных общин из-за рубежа, упрощает властям возможности роспуска неблагонадежных организаций, вводит ограничение на домашнее обучение, а также наказывает за полигамию и т. д.

Закопроект уже одобрен Национальным собранием страны. Он может вступить в силу после рассмотрения его Сенатом, которое намечено на конец марта.

На этом фоне во Франции продолжаются демонстрации против исламофобии и «сепаратистского» законопроекта. Критики считают, что он активизирует давление на мусульман и дискриминирует их, а также предусматривает вмешательство государства в религиозную жизнь. Высказываются также опасения, что таким образом Макрон пытается привлечь правый электорат накануне выборов.

Акции протеста прошли в Париже, Марселе, Лилле, Страсбурге, Бордо, Лионе.

В столице страны демонстранты, возглавляемые организацией «Фронт против исламофобии за равные права для всех», собрались на площади Шатле и прошли до площади Республики.

Активисты скандировали лозунги «Остановить исламофобию», «Нет справедливости – нет мира», «Мы остаемся, даже если расисты этого не хотят» и «Даже если Макрон не хочет, мы здесь ради чести мусульман и будущего наших детей».