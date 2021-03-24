Жертв уральского маньяка, преследовавшего девушек с азиатской внешностью, может быть больше. Как пишет РИА «Новости», пока однозначно установлено, что от рук 25-летнего Ивана Ильина, в отношении которого начато расследование, в Екатеринбурге пострадали две уроженки Кыргызстана.

«В начале сентября прошлого года екатеринбуржец напал на 17-летнюю девушку прямо в подъезде. Она стояла у лифта, когда он подошел сзади и нанес два удара ножом – в спину и живот. По информации следствия, обвиняемый действовал целенаправленно: убедившись, что на лестничной площадке никого нет, атаковал и скрылся», – сообщает информагентство.

Девушку обнаружили жильцы, которые и вызвали скорую. Пострадавшей удалили почку и часть кишечника. Сама она оказалась родом из Кыргызстана, в Екатеринбург приехала погостить.

Очередное нападение было совершено в январе, жертвой снова оказалась уроженка Кыргызстана – 19-летняя Гуля Белек-кызы, переехавшая с матерью в Екатеринбург 16 лет назад в поисках лучшей жизни.

«Помню все смутно. Я инстинктивно потянулась к голове левой рукой, когда почувствовала острую боль. Следом еще два удара. Потом в арку заехал автомобиль. Нападавший, видимо, испугался, бросил тесак и скрылся, – вспоминает Гуля. – А я стала махать рукой машине, зовя на помощь. Тогда и заметила, что средний палец отсечен, мизинец еле держится – висит на коже. Ко мне подбежали парень с девушкой, а я даже не могла объяснить, что случилось. Просто с ужасом смотрела на свою руку».

Позже ее доставили в больницу. У Белек-кызы диагностировали сотрясение мозга и перелом левой теменной кости. Мизинец удалось пришить, однако средний палец не спасли.

Подозреваемый был задержан 16 января. Ранее в поле зрения силовиков не попадал, судимостей не имеет, не женат. На учете у психиатра не состоял. Ильин интересовался историей и культурой Японии, зарабатывал на переводах с японского.

Зимой 2020-го он выложил в группе собственное произведение – «трактат из семи частей». Там он критикует «приевшиеся взгляды» на женщин и практически обожествляет красоту представительниц Азии.

Увлекался комиксами, фильмами и литературой с жесткими сценами пыток над азиатскими девушками, а также холодным оружием. Все это трансформировались в маниакальные наклонности, считают эксперты.

Тем временем в Следственном комитете по Свердловской области СМИ пояснили, что есть основания подозревать Ильина в причастности и к другим тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным в Екатеринбурге.

Молодому человеку предъявили обвинение по нескольким статьям. 17 января его заключили под стражу. Предварительное следствие еще не окончено.

Сейчас Ильин находится в стационаре – на психолого-психиатрической экспертизе. Под стражей он пробудет как минимум до июня.