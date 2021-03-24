Привлечение талантов

Борьба за умы в Турции началась еще в 2006 году, когда был запущен проект «Back to Turkey» («Возвращение в Турцию»). С 2020 года, когда он был переименован в «Next Big Move to Türkiye» («Следующее большое возвращение в Турцию»), специалисты компании решили не просто ждать возвращения кадров на родину, а поехать за ними на Запад.

Представители ASELSAN дважды ездили в Кремниевую долину в США для проведения презентаций и интервью. Они установили связи с учеными и студенческими организациями в Стэнфорде, университете Беркли, Массачусетском технологическом институте (Одно из самых престижных технических учебных заведений США и мира) и других. Менеджеры компании участвовали во встречах TASSA (Турецкая ассоциация американских ученых и ученых) и TÜBİTAK (Совет по научным и технологическим исследованиям Турции).

В рамках проекта ASELSAN также участвовала в зарубежных ярмарках вакансий, организованных и возглавляемых Управлением кадров при президенте Турецкой Республики.

«Наша цель – привлечь и проинформировать этих талантливых людей о проектах, инновациях и возможностях ASELSAN, а также о научно-исследовательских работах, осуществляемых в Турции, где они могут реализоваться и продолжить свой профессиональный опыт», – говорится на сайте компании.

Оборонный гигант неспроста дал новое дыхание кампании по возвращению на родину специалистов, переименовав ее в «Next Big Move to Türkiye». Компания оплачивает все расходы на переезд в Турцию как самого специалиста, так и членов его семьи. Репатриантам предлагают подписать выгодные контракты на работу (минимум на два года) и создают всевозможные условия для раскрытия их потенциала.

Флагман турецкого оборонпрома

Турецкий оборонный гигант, задавшийся целью вернуть на родину талантливых специалистов, во время пандемии нанял 1479 новых сотрудников. Всего в компании, по словам генерального директора Халука Гёргюна, работает около 9000 сотрудников.

ASELSAN уделяет особое внимание проведению исследований и разработок. На эти цели она тратит семь процентов своего годового бюджета, а это около $ 146 млн. При этом за 2020 год выручка концерна увеличилась на 24 % и составила 2,23 миллиарда долларов (примерно в пять раз больше военного бюджета соседней Армении). При этом чистая прибыль составила $ 630 млн, что на 33 процента больше, чем в предыдущем году.Как сообщил флагман турецкого военно-промышленного комплекса в своем аккаунте в Twitter, за прошлый год были подписаны экспортные контракты на сумму более 450 миллионов долларов.

Благодаря в том числе и усилиям ASELSAN, Турция стала быстрорастущим производителем и экспортером военной техники, включая тяжелое вооружение. С 2010 по 2019 год Анкара увеличила экспорт вооружений на 240 процентов. А за последние пять лет вырос экспорт турецких беспилотных летательных аппаратов, ракет, бронированных машин, артиллерийских вооружений и кораблей. Основными рынками сбыта военной продукции стали Пакистан, Малайзия, Оман, Катар и Азербайджан.

«Brain drain» VS «Brain gain»

Возвращение на родину квалифицированных специалистов дает дополнительный импульс к развитию Турции, которая задалась целью войти в высшую лигу стран, занимающихся освоением космоса, производством собственных автомобилей, высокоточного оружия. Самый важный ресурс в достижении этих целей – это высокообразованная рабочая сила с амбициозными планами.

В Анкаре осознают, что настало время возвращать в страну высококлассных специалистов, отправившихся за лучшей жизнью за границу. Для противодействия утечке мозгов («brain drain») ASELSAN начала борьбу за их возвращение («brain gain»).

Колумнист одной из старейших газет Турции «Aydınlık» Надир Темелоглу считает, что достичь успеха в этом поможет соблюдение ряда правил:

- Наличие производственной, технологически ориентированной плановой экономики

- Расширение зоны общественного обслуживания

- Обеспечение единства обучения и производства, а также планирование человеческих ресурсов

- Создание надежной структуры, позволяющей стабильно вознаграждать сотрудников, в отличие от неустойчивой и нестабильной работы

- Установление порядка при приеме на работу и найме на основе заслуг работника

- Профилактика всех видов моббинга (травля сотрудника в коллективе) и политизации на рабочем месте и проч.

Запад не оправдал надежд

Оборонная промышленность, которая выступает в авангарде научно-технического прогресса Турции, называет «утечку мозгов» кровопотерей для страны. ВASELSAN обещают улучшить условия труда, выплачивать достойную зарплату, обеспечивать отпуском будущих репатриантов. В дополнение к этому работникам будет предоставлена ​​среда для развития их личных знаний и навыков в области науки и технологий. Концерн также намерен поддерживать их академические исследования.

По данным турецких СМИ, большинство турецких инженеров, которые с 2018 года уехали в США, Англию и Нидерланды, вернулись. Они признаются, что, хотя в финансовом отношении не испытывали каких-либо трудностей, все же жизнь на Западе не оправдала полностью их ожиданий.

Как сообщает «Türkiye gazetesi», согласно опросу, проведенному Министерством оборонной промышленности, 80% бывших работников ASELSAN, а также других ведущих компаний, занятых в военной сфере (HAVELSAN, ROKETSAN, STMиTUSAŞ), думают о возвращении на родину. Доля тех, кто не намерен возвращаться, составляет 13%. При этом 45% желающих вернуться заявляют, что могут вернуться в течение 2–5 лет, а 35% – через 6 или 10 лет.

Так, в компанию HAVELSAN, занимающуюся производством программного обеспечения для нужд обороны, вернулись 15 инженеров, большинство – из компаний Google, Microsoft и ASML.

В целом, старания Турции по возвращению своей академической диаспоры обеспечили возвращение в страну более 595 исследователей за последние девять лет после того, как они сделали карьеру за границей. Опыт и знания соотечественников, вынужденных некогда покинуть страну, теперь будут использованы во благо государства и ее прогресса.

Турция прилагает усилия и к привлечению иностранных квалифицированных специалистов. Для этого Министерством науки, промышленности и технологий инициирована стипендиальная программа. В ее рамках стипендии до 500 000 турецких лир (более 66 $ тысяч) предоставляются молодым исследователям, а 1 миллион турецких лир (130 $ тысяч) – более опытным.

Запущенная Турцией в 2020 году программа по возвращению ученых и исследователей должна увеличить долю страны в производстве и экспорте высокотехнологических продуктов и создании глобальных брендов. Анкара ставит перед собой амбициозную задачу стать крупным научно-исследовательским хабом целого региона.

Как заявилминистр технологий и промышленности Мустафа Варанк, поддержка науки и исследований будет содействовать укреплению экономической и технологической независимости Турции, помогая ей стать разработчиком уникальных и инновационных технологий. Учитывая достижения Турции за последние 20 лет, мало кто сомневается, что Анкаре удастся осуществить и эту цель.