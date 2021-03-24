С 3 сентября 2020 года по 28 февраля 2021 года объем экспорта цитрусовых из Турции составил $813 миллионов, передает Anadolu со ссылкой на данные Союза экспортеров Средиземноморского региона Турции.

Главным импортером цитрусовых из Турции стала Россия – $380,2 миллионов, что на 17% больше показателей за аналогичный период прошлого сезона – $325 миллионов.

Всего в РФ было поставлено 693 789 тонн цитрусовых.

Следом идут Ирак – $102,5 миллионов, Украина – $83,5 миллионов, Румыния – $28,9 миллионов и Польша – $27,8 миллионов.

По словам главы Национальной ассоциации производителей цитрусовых Кемаля Качмаза, есть все основания полагать, что экспорт фруктов в ближайшем будущем будет только увеличиваться.

«В этом году проблем с производством нет. Экспорт в Россию растет. Важную роль в этом играет географическое расположение. Турецкие цитрусовые известны своими вкусовыми качествами. Поэтому страны и выбирают турецкую продукцию. Вот уже много лет Россия – главный импортер турецких цитрусовых», – сказал он.

Качмаз отметил, что в данный момент ассоциация работает над диверсификацией рынка.

В феврале этого года на цитрусовой плантации в турецкой провинции Адана нашли необычайно большой апельсин весом 1,26 килограмма, при том что обычно плоды весят до 300 граммов.

Как говорит владелец плантации Толга Джейханлы, апельсин вырос таким большим, потому что зацвел раньше времени. «В 2020 году была сильная жара, которая помешала цветению апельсиновых деревьев в мае. Видимо, этот экземпляр вырос таким большим потому, что успел зацвести до наступления жары», – рассказал он.