На прошедшей в столице Калмыкии Элисте сессии Народного хурала (парламента) было принято решение об отмене выходного 5 апреля, сообщает «Интерфакс».

Официально он праздновался как День Степного уложения (Конституции) республики, но многие воспринимали его как день рождения Кирсана Илюмжинова, руководившего Калмыкией в 1993-2010 годах.

«В свое время, в угоду его прихоти, утвердили Степное уложение именно на эту дату. Сейчас жизнь в республике меняется, соответственно, и мы меняем акценты, направления развития», – заявил член Совета старейшин республики Эрдне Пашнанов.

«Можно сказать, что эпоха Кирсана закончилась, и с Остапом Бендером [Илюмжинова часто сравнивают с этим литературным персонажем] нам больше не по пути. В этом году 5 апреля уже не будет выходным днем. Это просто памятная дата», – продолжил он.

Сам экс-президент Илюмжинов пока никак не отреагировал на решение депутатов Народного хурала Калмыкии.

Кирсан Илюмжинов родился 5 апреля 1962 года. С апреля 1993 года по октябрь 2010 года был президентом и главой Калмыкии. В 1995-2018 годах руководил Международной шахматной федерацией.

Похожие решения на региональном уровне – практика, встречающаяся не только в Калмыкии. Так, например, глава Чечни Рамзан Кадыров утвердил празднование Дня города Грозный в свой день рождения – 5 октября.