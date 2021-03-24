Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил манифест возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР), в котором отражены основные направления политики на период до 2023 года. Глава государства напомнил, что подготовка к 7-му конгрессу правящей партии, лозунгом которого избраны слова «Доверие и стабильность для Турции», началась еще в декабре 2019 года, однако из-за пандемии процесс затянулся более чем на год.

«Сегодняшний конгресс – судьбоносный. Определится кадровый состав правящей партии, с которым ПСР пойдет на выборы 2023 года. Что особо знаменательно – в этот же год в Турции будет отмечаться столетие провозглашения Республики», – сказал турецкий лидер.

Президент отметил, что в рядах правящей Партии справедливости и развития на сегодняшний день сплотились более 13,5 млн граждан Турции.

Эрдоган сообщил, что в обновленном по итогам конгресса правлении партии будут представлены не 50, а 75 человек. Кроме того, будет определен кадровый резерв из 35 человек, которые будут работать наряду с основным составом правления Партии справедливости и развития.

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что благодаря «Союзу народа», сформированному Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, Турция добьется заявленных целей на период до 2023 и 2053 годов. «Конгресс ПСР – яркое свидетельство единства и решимости народа к развитию Турции. Это ответ силам, которые в свое время разрушили государство, правившее на трех континентах», – подчеркнул Эрдоган.

Глава государства отметил, что благодаря успешной борьбе с преступностью, все террористические организации, в том числе РПК, уже не в силах совершать кровавые преступления внутри Турции.

Президент и лидер правящей партии заявил, что круги, которые на протяжении двух последних столетий пытаются ограничить развитие страны и заставить ее сконцентрироваться на внутренних вопросах, более не добьются желаемого. «Сегодняшняя Турция не та, что была прежде! Цели развития страны, намеченные на период до 2023 года, станут отправной точкой для становления мощной и сильной Турции 21-го века и последующего периода», – сказал он.

Кроме того, по словам Эрдогана, в новый век человечества, когда на смену людям приходят технологии, Турция готова стать одной из ведущих сил в формировании миропорядка. «Хотя пандемия сказалась и на темпах экономического развития Турции, наша страна однозначно закрепится в числе мировых лидеров, в том числе в сфере транспорта. Этому способствует мощная транспортная инфраструктура, в том числе в сфере гражданской авиации», – сказал Эрдоган.

Президент указал, что по итогам 2020 года турпоток в Турцию составил 16 млн человек, а прибыль от сферы туризма составила 12,4 млрд лир. «Цель Турции в сфере туризма – довести турпоток до отметки в 75 млн туристов», – добавил он.

Президент Эрдоган сообщил, что фиксируемые в последние дни колебания на валютном рынке Турции не отражают реальной динамики и потенциала турецкой экономики. Он призвал сограждан вкладывать золото и денежные сбережения в финансовые институты, что станет новым толчком для развития промышленности и экономики в целом.

Также глава государства призвал иностранных инвесторов доверять мощи и потенциалу турецкой экономики. Турция сегодня не зависит от импорта сельскохозяйственной продукции, за исключением нескольких наименований аграрной продукции, производство которых ограничено ввиду климатических условий, уточнил Эрдоган.

«Правительство наметило новые цели и график реализации экономических реформ. Настало время для труда, производства и достижения намеченных целей. Залогом дальнейшего развития Турции станут инвестиции, производство, высокая занятость и экспорт», – отметил президент.

Он также привлек внимание к успехам системы образования Турции. «Объем господдержки сферы образования в Турции вырос с 7,5 млрд лир в 2002 году до 147 млрд лир в 2021 году», – сказал глава государства.

Комментируя успех Турции на мировом рынке киноиндустрии, Эрдоган отметил: «Турецкие фильмы и сериалы стали самыми важными послами нашей культуры в мире. В 152 странах наши сериалы и фильмы смотрят 600 млн человек».

Турецкий лидер также коснулся внешнеполитических процессов, затрагивающих интересы Анкары. Турция полна решимости расширить число дружественных государств, устранять разногласия, с тем, чтобы превратить регион в «зону стабильности», – сказал президент.

«Власти Турции продолжат развивать связи со всеми странами мира: от США до России, от ЕС до арабского мира в соответствии с интересами Турции и ее народа», – сказал политик, отметив, что Турция не намерена отказываться от связей с Западом или Востоком.

Он напомнил, что Турция входит в пятерку стран мира по числу зарубежных дипмиссий. «Мы стремимся к тому, чтобы посольства Турции действовали в каждой стране мира», – подчеркнул турецкий лидер.

Президент Эрдоган также заверил, что усилия Анкары по урегулированию сирийского конфликта продолжатся до тех пор, пока в этой стране не сформируется система власти, отражающая интересы всех слоев общества. Турция продолжит поддержку сирийского народа, подчеркнул он.

Далее президент привлек внимание к ситуации в Ливии. «Благодаря поддержке Турции, Ливия сегодня может вновь с надеждой смотреть в будущее, осуществлять демократические процессы», – сказал президент.

Он отметил, что договоренности между Анкарой и Триполи по разграничению морской юрисдикции в Средиземном море отвечают интересам как турецкого, так и ливийского народов. «Анкара шаг за шагом разрушила планы изоляции Турции и Ливии в Средиземном море. Мы гарантировали свои законные права на природные ресурсы Средиземноморья», – сказал Эрдоган.

Касаясь событий на Южном Кавказе, турецкий лидер отметил, что Азербайджан освободил исторические земли от 30-летней армянской оккупации. По словам Эрдогана, оккупация около 20% территории Азербайджана со стороны Армении долгие годы отзывалась болью в сердцах как азербайджанского, так и турецкого народов. «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в течение 30 лет не предприняли ничего для урегулирования армяно-азербайджанского кризиса, сделав проблему еще более запутанной. При этом собратья в Азербайджане всегда выступали за урегулирование проблемы путем диалога и договоренностей. В ответ Армения лишь продолжала провокации и обстрелы, заводя переговорный процесс в тупик», – сказал турецкий лидер.

Он добавил, что новый виток напряженности на Южном Кавказе стал результатом очередной провокации армянской стороны. «В ответ Турция представила Азербайджану все возможности, выступив в поддержку братского народа. Благодаря поддержке Турции и героизму азербайджанской армии был поставлен крест на этой грязной оккупации. Эти события укрепили братство между Турцией и Азербайджаном. Мы продолжим отслеживать реализацию всех договоренностей по Карабаху», – заключил Эрдоган.