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СМИ: Иран готовил атаку на военную базу в Вашингтоне
Чтобы отомстить за смерть генерала Сулеймани, «Аль-Кудс» намеревались совершить нападение на военную базу близ столицы США, утверждает американская разведка
СМИ: Иран готовил атаку на военную базу в Вашингтоне
Военная база США Форт-Макнейр / Фото: AP
24 марта 2021 г.

Агентство национальной безопасности (АНБ) США полагает, что иранские военные обсуждали возможность атаки на американскую военную базу Форт-Макнейр, находящуюся на территории столичного округа Колумбия, сообщает AP.

Источники агентства утверждают, что американская разведка в январе получила информацию, согласно которой бойцы сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), подчиняющихся непосредственно Высшему руководителю Ирана, рассматривали возможность нападения на указанную базу. Речь шла об атаке, схожей с той, которая была организована на эсминец ВМС США Cole у берегов Йемена.

По утверждению АНБ, нападение стало бы ответом Ирана на смерть командующего «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Он был убит в январе 2020 года в результате целенаправленного американского удара с воздуха в районе аэропорта Багдада.

В «Аль-Кудс», по версии Агентства национальной безопасности, в частности, рассматривали возможность установления слежки за базой Форт-Макнейр и проникновения на ее территорию, а также убийства американского генерала Джозефа Мартина, являющегося заместителем начальника штаба Сухопутных войск армии США.

Как отмечает AP, в связи с получением данной информации были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на базе.

12 октября 2000 года во время дозаправки в йеменском порту Аден эсминец Cole был атакован двумя смертниками, которые на начиненной взрывчаткой лодке врезались в борт корабля. Тогда погибли 17 американских военных моряков, 39 получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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