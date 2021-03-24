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Проиранские боевики присваивают себе дома мирных сирийцев
Многие жители сирийской провинции Дейр-эз-Зор были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас они переданы в распоряжение проиранских террористических группировок. Иностранцы, которым режим Асада выдает гражданство, даже получают документы о собственности
Проиранские боевики присваивают себе дома мирных сирийцев
Фото: AA / AA
24 марта 2021 г.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и подчиненные ему шиитские террористические группировки конфисковали не менее 60 домов мирных жителей в подконтрольной режиму Асада провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Как сообщает Anadolu, бойцы КСИР и контролируемые ими боевики увеличивают свое присутствие в приграничной с Ираком сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Они дислоцируют свои позиции и вооружение в обычных домах для того, чтобы скрыться от воздушных ударов.

Так, иранцы захватили дома, которые покинули сирийцы, вынужденные бежать в Турцию, страны Персидского залива или Европу. Некоторые строения превращены в штабы, другие – в укрытия.

Сначала дома конфискуют проиранские террористические группировки, затем владение имуществом оформляется на иностранных шиитских боевиков, которым режим Башара Асада выдает гражданство Сирии.

Центр и запад провинции Дейр-эз-Зор в ноябре 2017 года после ухода террористов ИГИЛ был захвачен силами режима Башара Асада при поддержке проиранских группировок. С тех пор здесь растет присутствие других иностранных экстремистов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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