Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и подчиненные ему шиитские террористические группировки конфисковали не менее 60 домов мирных жителей в подконтрольной режиму Асада провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Как сообщает Anadolu, бойцы КСИР и контролируемые ими боевики увеличивают свое присутствие в приграничной с Ираком сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Они дислоцируют свои позиции и вооружение в обычных домах для того, чтобы скрыться от воздушных ударов.

Так, иранцы захватили дома, которые покинули сирийцы, вынужденные бежать в Турцию, страны Персидского залива или Европу. Некоторые строения превращены в штабы, другие – в укрытия.

Сначала дома конфискуют проиранские террористические группировки, затем владение имуществом оформляется на иностранных шиитских боевиков, которым режим Башара Асада выдает гражданство Сирии.

Центр и запад провинции Дейр-эз-Зор в ноябре 2017 года после ухода террористов ИГИЛ был захвачен силами режима Башара Асада при поддержке проиранских группировок. С тех пор здесь растет присутствие других иностранных экстремистов.