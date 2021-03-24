Ереван и Баку при посредничестве Москвы обсуждают вопрос о разблокировке всех коммуникаций, которые использовались еще в советский период, приводит ТАСС слова вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

«По сути, мы обсуждаем возможность разблокировки всех коммуникаций, действующих в советские времена», – пояснил Григорян в ходе правительственного часа в парламенте республики.

По его словам, совместная рабочая группа по разблокировке коммуникаций планировала продемонстрировать первые результаты до конца марта текущего года, но сроки сдвинулись из-за необходимости дополнительных экспертных работ. Речь в основном идет о возобновлении транспортных и железнодорожных путей.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что разблокировка транспортных коммуникаций соответствует интересам страны, которая получит железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. «Разблокировка коммуникаций выгодна и Армении, и Азербайджану. Открытие дорог выгодно Азербайджану, поскольку он получит связь с Нахичеванем, и выгодно Армении, поскольку нам нужно надежное железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что наша экономика может существенно измениться», – сказал он.

Разблокировка всех экономических и транспортных связей в регионе является одним из пунктов трехстороннего заявления, подписанного лидерами РФ, Армении и Азербайджана, положившего конец начавшемуся 27 сентября 2020 года военному конфликту в Нагорном Карабахе.